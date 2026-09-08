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इंसानियत हुई शर्मसार! चिता की राख से आर्टिफिशियल घुटने निकालकर भागा चोर; लोगों ने पकड़कर पीटा

पंजाब से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां से एक चोर ने चिता की राख से मुर्दे के आर्टिफिशियल घुटने चुरा लिए. बताया गया कि चोर घुटने को बेचने की प्लानिंग में था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:53 PM IST
इंसानियत हुई शर्मसार! चिता की राख से आर्टिफिशियल घुटने निकालकर भागा चोर; लोगों ने पकड़कर पीटा
Image Credit: ग्रामीणों ने कहा- अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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