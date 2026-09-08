/इंसानियत हुई शर्मसार! चिता की राख से आर्टिफिशियल घुटने निकालकर भागा चोर; लोगों ने पकड़कर पीटा

Punjab News: देश के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच पंजाब के बठिंडा से चोरी की ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. यहां पर श्मशान घाट से एक शख्स ने अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख से मुर्दे के स्टील की घुटने चुरा लिए. उन आर्टिफिशयल घुटनों को बेचने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था. इससे पहले गांव के एक शख्स ने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद वह टालमटोल करने लगा.
दरअसल, मृतक के परिवार के लोगो अस्थियां इकट्ठी करने आए, तो उन्हें घुटने गायब मिले. इसके बाद परिजनों ने युवक की तलाश की और उसको घुटने ले जाते हुए पकड़ लिया गया. बता दें कि उस आर्टिफिशियल घुटने की कीमत करीब ढाई लाख रुपये है. इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि पंजाब में अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं. हालांकि, इस प्रकरण में कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पूरा मामला बठिंडा के भाई बख्तौर गांव का है. यहां के निवासी सौदागर सिंह का दो दिन पहले निधन हो गया. उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और आर्टिफिशियल घुटने लगाए गए थे. इसमे करीब ढाई लाख का खर्च आया था. निधन के बाद गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के अगले दिन युवक चोरी करने के लिए पहुंच गया. मृतक के बेटे कुलविंदर सिंह ने कहा कि चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं. अब तो मुर्दे भी सुरक्षित नहीं हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, जब परिवार ने पाया कि राख में कोई डंडे मार रहा है, तो परिजनों को लगा कि कोई तांत्रित वगैराह न हो. यही देखने के लिए परिवार के लोग पहुंचे. इसी दौरान परिजनों ने युवक को देखा और उसको पकड़ लिया गया. बाद में सख्ती से पूछताछ करने के बाद युवक ने स्वीकार किया कि वह मुर्दे का घुटना लेने के लिए आया था. इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है. आरोपी का कहना है कि वह घुटने बेचने की प्लानिंग कर रहा था.
ग्रामिणों का कहना है कि पंजाब में हालात ऐसे हो गए हैं कि मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि घुटने चोरी करने वाला आदमी भले ही गरीब रहा हो, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कई लोगों का हाथ हो. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शक है कि किसी दूसरे ने ये घुटने चोरी कराए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इसके पीछे किसी बड़े शख्स का हाथ हो सकता है.