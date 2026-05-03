Advertisement
trendingNow13202901
Hindi Newsदेशमुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, मान सरकार की अपील- जल्द कराएं नामांकन

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, मान सरकार की अपील- जल्द कराएं नामांकन

पंजाब सरकार ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है. भगवंत मान सरकार के अनुसार, पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज किया जा चुका है. हालांकि, इस आपार सफलता के बाद भी सरकार ने नागरिकों से नामांकन में देरी न करने की अपील की है, जिससे अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने हेतु शिविरों के संचालन में तेजी आ सके.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, मान सरकार की अपील- जल्द कराएं नामांकन

Punjab News: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण अपडेट साझा किया है. यह एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य परिवारों को किफायती इलाज उपलब्ध करवाना है. अब तक इस योजना के तहत ₹465.36 करोड़ से अधिक के इलाज किए जा चुके हैं, 42 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और 2.77 लाख से अधिक उपचार लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं. 

इस उल्लेखनीय सफलता के बावजूद, सरकार ने उन सभी पात्र लोगों से जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, जिन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है. सरकार ने जोर दिया है कि चिकित्सीय आपात स्थिति कभी भी आ सकती है, और समय पर पंजीकरण परिवारों को ऐसे समय में आर्थिक बोझ से बचा सकता है.

नागिरकों के लिए सुलभ हो रही स्वास्थ्य सेवाएं 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पंजाब के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बना रही है. उन्होंने बताया कि लगभग 2.77 लाख प्री-ऑथराइजेशन अनुरोधों पर ₹465.36 करोड़ से अधिक का खर्च और 42 लाख से अधिक पंजीकरण इस बात का प्रमाण है कि लोग इस योजना पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने अनुरोध किया कि जिन लोगों ने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, वे देरी न करें, क्योंकि यह योजना ज़रूरत के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सभी के लिए खुली है. इसमें आयु, लिंग या आय के आधार पर कोई सीमा नहीं है. यही कारण है कि यह देश के सबसे समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है.

सरकार ने लगाए पंजीकरण कैंप 

अधिक से अधिक लोगों को पंजीकरण में मदद करने के लिए सरकार गाँवों, कस्बों और शहरों में रोज़ाना पंजीकरण कैंप आयोजित कर रही है. ये कैंप गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुविधाजनक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं. इन स्थानों पर प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद रहते हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, दस्तावेजों की जाँच करते हैं और मौके पर ही पंजीकरण पूरा करवाते हैं. इससे प्रक्रिया सभी के लिए आसान हो जाती है.

कई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश 

सरकार ने कुछ आम भ्रांतियों को भी दूर किया है. यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के सभी निवासियों के लिए है. पंजीकरण सरल है और कैंपों में सहायता उपलब्ध है. इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कैशलेस है. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का इलाज कवर मिलता है, जिसमें बड़ी सर्जरी और गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं.

पंजीकरण प्रक्रिया सरल है. लोग बिना अपॉइंटमेंट के, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर किसी भी कैंप या केंद्र पर जा सकते हैं और कर्मचारियों की सहायता से पंजीकरण पूरा कर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी.

पंजाब सरकार राज्य के परिवारों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे इस योजना में पंजीकरण करवाएँ, ताकि किसी को भी पैसों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता न करना पड़े.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Punjab newsMann Sarkar

Trending news

राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather update
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
Bengal Election Result 2026
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश