Advertisement
trendingNow13083835
Hindi Newsदेशपंजाब में स्कूलों के बाद अब डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी पर तिरंगा न फहराने का दिया अल्टीमेटम

पंजाब में स्कूलों के बाद अब डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी पर तिरंगा न फहराने का दिया अल्टीमेटम

Bomb Threat In Pathankot Degree College: पठानकोट के बमियाल सेक्टर में एक डिग्री कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी में 26 जनवरी पर तिरंगा न फहराने का अल्टीमेटम दिया गया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 23, 2026, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब में स्कूलों के बाद अब डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी पर तिरंगा न फहराने का दिया अल्टीमेटम

Pathankaot Bomb Threat: भारत-पाक सीमा से सटे बमियाल सेक्टर में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है. सीमावर्ती गांव बहादुरपुर के पास मौजूद डिग्री कॉलेज फॉर वूमेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकीकॉलेज की ऑफिशियल मेल आईडी पर मिला है, जिसमें लिखा गया है कि अगर 26 जनवरी 2026 को तिरंगा झंडा फहराया गया तो कॉलेज को उड़ा दिया जाएगाय 

कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी 

धमकी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत छात्राओं की छुट्टी कर दी और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया. डॉग स्क्वाड और सर्च टीम कॉलेज के कोने-कोने की तलाशी ले रही है, वहीं आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. DSP सुखजिंदर कुमार ने बताया कि कॉलेज की ऑफिशियल मेल पर एक थ्रेड के जरिए धमकी वाला ईमेल आया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है.  

ये भी पढ़ें- NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर? महाराष्ट्र में उलझा सियासी समीकरण

Add Zee News as a Preferred Source

अबतक कई स्कूलों को मिली धमकी 

बता दें कि पंजाब में नवंबर 2025 से अबतक कई बार स्कूलों और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं. पिछले 2 महीनों में अबतक इससे संबंधित कई धमकी भरे ईमेल और संदेश भी सामने आ चुके हैं. इसका सबसे ज्यादा असर पटियाला,जलंधर, मोगा, लुधियाना और अमृतसर के स्कूलों में देखा गया है. इसके अलावा गुरदासपुर समेत मुक्तसर साहिब के DC ऑफिस को भी ऐसे कई मैसेज मिल चुके हैं.  

ये भी पढ़ें-  'भाषण दे रहे थे आर्मी चीफ और तभी DGMO...', जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी 

जांच में जुटी पुलिस 

बता दें कि अधिकतर ये धमकियां खालिस्तान समर्थक या आतंकी के नामों से भेजी जाती हैं. इनमें जिनमें राष्ट्रगान न गाने या कार्यक्रम न करने की धमकी दी जाती है. धमकियों के कारण हर बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है. इसके बाद बम निरोधक दस्ते तलाशी लेते हैं और कोई विस्फोटक भी नहीं मिलता है. पुलिस भी डिग्री कॉलेज में बम की धमकी को देखते हुए कॉलेज कैंपस पहुंचकर जांच कर रही है.    

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

pathankot bomb threat

Trending news

विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा