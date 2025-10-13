Advertisement
trendingNow12960486
Hindi Newsदेश

पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, 96 घंटे में कई साजिशों का भंडाफोड़, भारी तादात में हथियार बरामद

Punjab news: पाकिस्तान सीमा पर पंजाब पुलिस (Punjab Police) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने बीते 96 घंटों में सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियारों की स्मगलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी साजिशों को नाकाम कर दिया है. एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के दौरान कड़ी सतर्कता के चलते घुसपैठ की भी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

File Photo
File Photo

Punjab Police BSF News:  पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जांबाज जवानों ने एक सीक्रेट इनपुट को डेवलप करते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा के पास से हथियारों की खेप बरामद की है. पंजाब राज्य की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर ने बार्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर तारणतारण जिले के खेमकरण से ये बरामदगी की. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि खुफिया इनपुट पर लॉन्च हुए ऑपरेशन में राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) अमृतसर ने सीमा सुरक्षा बल के साथ अभियान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दो आरोपी दबोचे.  उनके पास 3 घातक हथियार और उनकी गोलियों (2 एके-47 राइफलों के साथ एक पीएक्स5 स्टॉर्म पिस्टल, मैगजीन समेत और 10 जिंदा कारतूसों की अवैध खेप बरामद की गई.

अमृतसर में FIR

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे. एसएसओसी अमृतसर में एक एफआई आर दर्ज की गई है. तस्करों की पहचान करने, आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है. डीजीपी ने पोस्ट में आगे कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य भर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है.

पाकिस्तान पर कसा शिकंजा

इससे पहले, 11 अक्टूबर को काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. इस कार्रवाई में अमृतसर से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेश उर्फ अशु मसीह, अंग्रेज सिंह और अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है. तीनों आरोपी तरनतारन जिले के निवासी थे.

Add Zee News as a Preferred Source

हथियारों की खेप बरामद

इनके कब्जे से कुल आठ पिस्तौल बरामद की गई थी, जिनमें तीन 9एमएम पिस्तौल और पांच .30 बोर पिस्तौल शामिल थीं. साथ ही, संबंधित मैगजीन भी जब्त की गई थी. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित एक हथियार तस्कर के लगातार संपर्क में थे. वे तरनतारन के बॉर्डर इलाके, विशेष रूप से गांव मारी कम्बो के, में हथियारों की खेप मंगवाते और आगे सप्लाई करते थे. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट