पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, 96 घंटे में कई साजिशों का भंडाफोड़, भारी तादात में हथियार बरामद

Punjab Police BSF News: पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जांबाज जवानों ने एक सीक्रेट इनपुट को डेवलप करते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा के पास से हथियारों की खेप बरामद की है. पंजाब राज्य की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर ने बार्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर तारणतारण जिले के खेमकरण से ये बरामदगी की. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि खुफिया इनपुट पर लॉन्च हुए ऑपरेशन में राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) अमृतसर ने सीमा सुरक्षा बल के साथ अभियान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दो आरोपी दबोचे. उनके पास 3 घातक हथियार और उनकी गोलियों (2 एके-47 राइफलों के साथ एक पीएक्स5 स्टॉर्म पिस्टल, मैगजीन समेत और 10 जिंदा कारतूसों की अवैध खेप बरामद की गई.

अमृतसर में FIR

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे. एसएसओसी अमृतसर में एक एफआई आर दर्ज की गई है. तस्करों की पहचान करने, आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है. डीजीपी ने पोस्ट में आगे कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य भर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है.

पाकिस्तान पर कसा शिकंजा

इससे पहले, 11 अक्टूबर को काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था. इस कार्रवाई में अमृतसर से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेश उर्फ अशु मसीह, अंग्रेज सिंह और अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है. तीनों आरोपी तरनतारन जिले के निवासी थे.

हथियारों की खेप बरामद

इनके कब्जे से कुल आठ पिस्तौल बरामद की गई थी, जिनमें तीन 9एमएम पिस्तौल और पांच .30 बोर पिस्तौल शामिल थीं. साथ ही, संबंधित मैगजीन भी जब्त की गई थी. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित एक हथियार तस्कर के लगातार संपर्क में थे. वे तरनतारन के बॉर्डर इलाके, विशेष रूप से गांव मारी कम्बो के, में हथियारों की खेप मंगवाते और आगे सप्लाई करते थे. (आईएएनएस)