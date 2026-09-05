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पंजाब में 25,339 नशा तस्कर गिरफ्तार, 52 हजार गुप्त सूचनाओं से हिला ड्रग नेटवर्क

पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम में आम जनता की मदद बड़ा हथियार साबित हुई है. लोगों से मिली करीब 52 हजार गुप्त सूचनाओं के आधार पर मान सरकार के 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत पुलिस ने 25,339 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 05, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:23 PM IST
पंजाब में 25,339 नशा तस्कर गिरफ्तार, 52 हजार गुप्त सूचनाओं से हिला ड्रग नेटवर्क
Image Credit: &#039;सेफ पंजाब हेल्पलाइन&#039; के जरिए पंजाब में बड़ी कार्रवाई

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