/पंजाब में 25,339 नशा तस्कर गिरफ्तार, 52 हजार गुप्त सूचनाओं से हिला ड्रग नेटवर्क

पंजाब में नशे के काले कारोबार के खिलाफ छेड़ी गई जंग में आम जनता की खुफिया सूचनाएं सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही हैं. 'सेफ पंजाब हेल्पलाइन' पर नागरिकों से मिली करीब 52 हजार गुप्त सूचनाओं के दम पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 हजार से ज्यादा नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. भगवंत मान सरकार के 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत न केवल जमीनी स्तर के पेडलर्स बल्कि 696 'बड़ी मछलियों' पर भी शिकंजा कसते हुए करोड़ों की ड्रग मनी और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं.