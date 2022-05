Mohali Blast: मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस का दावा, हमले के मास्टरमाइंड का किया खुलासा

Revealed The Mastermind Of The Attack: मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि रॉकेट लॉन्चर से हमले का मास्टरमाइंड पंजाब के तरन तारन (Tarn Taran) का रहने वाला गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा है. लखबीर सिंह लांडा को हरविंदर सिंह रिंदा (Harvinder Singh Rinda) का करीबी बताया जा रहा है. रिंदा भी तरन तारन का ही रहने वाला है.

कनाडा में है लखबीर सिंह लांडा

लखबीर सिंह (Lakhbir Singh Landa) फिलहाल कनाडा में मौजूद है. आपको बता दें कि साल 2017 में लखबीर पंजाब (Punjab) से फरार होकर कनाडा पहुंचा था. लखबीर सिंह लांडा ने भारत से फरार होने के बाद 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर धमकी (Threat) दी थी.

ये भी पढें: 21 साल की मशहूर मॉडल-एक्ट्रेस की जन्मदिन पर हुई मौत, सुसाइड है या मर्डर?

लखबीर ने दी थी धमकी

लखबीर ने पोस्ट में लिखा था कि मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है. हम किसी को अवैध परेशान (Illegally Harass) नहीं करते लेकिन अगर पुलिस ऐसा करती है तो ये मत सोचिए कि आपका परिवार सुरक्षित है. आपके बच्चे देश में हों या विदेश में हम पता कर लेंगे. 4 के बदले हम 40 लेंगे तो जिम्मेदारी पुलिस (Police) की होगी.

ये भी पढें: Dust Storm: भयंकर आंधी से दिन में ही लगने लगा हो गई रात, वायरल वीडियो कर देगा हैरान

A+ कैटेगरी का गैंगस्टर

लखबीर सिंह लांडा भी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है. मोहाली ब्लास्ट के खुलासे और उसमें गैंगस्टर (Gangster) लखबीर का नाम आने से एक बार फिर साफ हो गया है कि आईएसआई (ISI) की के2 डेस्क पंजाब के गैंगस्टर और उनके नेटवर्क के जरिए कैसे पंजाब में आतंकी वारदातों (Terrorism) को अंजाम दिलवा रही है.

LIVE TV