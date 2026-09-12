/‘गैंगस्टरों ते वार’: यूरोप से घसीटकर लाया गया गैंगस्टर, पंजाब पुलिस के कड़े तेवर! अब तक 69,703 गिरफ्तार

पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे अभियान- ‘गैंगस्टरों ते वार’ के बीच पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और विदेशी अधिकारियों के साथ मिलकर मोल्दोवा से भगोड़े गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत डालम का प्रत्यर्पण कराया है. जग्गू भगवानपुरिया गैंग का गुर्गा डालम हत्या, हत्या की कोशिश, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों से जुड़े कई मामलों में वांटेड था. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि किसी यूरोपीय देश से अपराधी का प्रत्यर्पण कराने का पंजाब पुलिस का यह पहला मामला है.
डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि वह हत्या, हत्या की कोशिश, गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, आर्म्स एक्ट और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों जैसे कई मामलों में वांछित था.
First-ever extradition from Europe secured by Punjab Police
In a major breakthrough against transnational organised crime, Punjab Police with the assistance of central agencies has secured the extradition of fugitive criminal Amritpal Singh @ Amrit Dalam, a key operative of the… pic.twitter.com/Sr8rhVv1Xv
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 12, 2026
डीजीपी ने बताया कि ये पूरा ऑपरेशन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल द्वारा केंद्रीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ चलाया गया. लगातार 6 महीने की निगरानी और करीबी तालमेल के कारण इसे भारत लाना संभव हुआ.
डीजीपी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत मोल्दोवा और अजरबैजान के अधिकारियों, सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट, गृह और विदेश मंत्रालयों और अन्य सभी केंद्रीय एजेंसियों का भी धन्यवाद किया.
इस बीच पंजाब पुलिस का 'गैंगस्टरन ते वार' अभियान शनिवार को 235वें दिन में प्रवेश कर गया. 'गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के तहत अब तक 69,703 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. एक दिन पहले, पुलिस ने राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े ठिकानों पर 601 रेड मारीं.
जानकारी के मुताबिक, 20 जनवरी को पंजाब के डीजीपी द्वारा अभियान शुरू किए जाने के बाद से, सभी जिलों की पुलिस टीमें एजीटीएफ के साथ मिलकर राज्य भर में स्पेशल ऑपरेशन चला रही हैं. शुक्रवार को पुलिस ने चार हथियार बरामद किए और 261 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद से कुल गिरफ्तारियों का आंकड़ा 69,703 के पार पहुंच गया है.
वहीं इसके अलावा, 236 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने आठ घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है.