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गोला-बारूद ग्रेनेड और...पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन

Punjab News: पंजाब को अपराध मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस अभियान चला रही है. ‘गैंगस्टरों के खिलाफ जंग’ के तहत अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 08, 2026, 02:16 PM IST
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गोला-बारूद ग्रेनेड और...पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन

Punjab News: पंजाब को अपराध मुक्त करने के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से 'गैंगस्टरों के खिलाफ जंग' अभियान चलाया जा रहा है. इसके जरिए पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है, जिसका मकसद गैंगस्टर नेटवर्क, नार्को-सिंडिकेट और उनके सहयोगियों को खत्म करना है. इस ऑपरेशन के जरिए हजारों जगहों पर छापेमारी की गई है. 

आधिकारिक आकंड़ों के मुताबिक 20 जनवरी से लेकर 15 मार्च 2026 के बीच पंजाब पुलिस ने 44,787 जगहों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मजबूत हुई है. 

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मजबूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है. कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है, जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं.

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इसके अलावा बड़ी मात्रा में जब्ती भी की गई है. पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगजीन जब्त की हैं. 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं. 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया और नष्ट कर दिया है. कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है. इन सभी का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क काम न कर सके. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है. यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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