/जंतर-मंतर पर थी हमले की साजिश? पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

Jantar Mantar Recce Terror Suspects: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) द्वारा संचालित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूलों का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इन मॉड्यूलों से जुड़े 4 नाबालिगों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वह यह है कि इस मॉड्यूल के तार देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए आंदोलन से भी जुड़े हुए थे.
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दूसरे आतंकी मॉड्यूल को पेट्रोल बम (पेट्रोल बोतल बम) से हमला करने का काम सौंपा गया था. हैरान करने वाली बात यह है कि इस मॉड्यूल के लगभग सभी सदस्य नाबालिग हैं. पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ऑपरेटिव्स ने इन कम उम्र के लड़कों को वीडियो कॉल और ट्यूटोरियल के जरिए पेट्रोल बम बनाने और उनका इस्तेमाल करने की बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी.
पूछताछ में सामने आया कि इस मॉड्यूल के 8 सदस्यों को ट्रेन के जरिए दिल्ली स्थित जंतर-मंतर भेजा गया था. इन आरोपियों ने जंतर-मंतर पहुंचकर रेकी की और वापस लौट आए. हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी और चल रही जांच के कारण वे किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिए गए.
पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, पहले मॉड्यूल का मुख्य मकसद पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था. इस मॉड्यूल के सदस्यों ने अमृतसर-जालंधर रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी (CCTV) कैमरे स्थापित किए थे. इन कैमरों के जरिए वे रेलवे की आवाजाही और संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों की लाइव फुटेज सीमा पार बैठे अपने आकाओं को भेज रहे थे. आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम, एक मोटरसाइकिल और कैमरे बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए ज्यादातर आरोपी तरनतारन और अमृतसर के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं.
#WATCH | Amritsar, Punjab | Amritsar Police Commissioner Gurpreet Singh Bhullar says, "...We have busted two ISI-backed terror modules and arrested nine accused individuals. The recoveries include four petrol bombs, three pistols, a motorcycle, a lighter, and live cartridges. We… pic.twitter.com/sNaeEXaG4R
— ANI (@ANI) August 5, 2026
बता दें कि आईएसआई हैंडलर्स पंजाब के बेरोजगार और गुमराह युवाओं को निशाना बना रहे थे. उन्हें डिजिटल वॉलेट और हवाला चैनलों के जरिए फंड ट्रांसफर किया जाता था. इस मामले में पुलिस ने सुखदेव और अनमोल नाम के दो ऐसे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जो हवाला के जरिए इन संदिग्धों तक आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक बेहद गंभीर ट्रेंड है, जहां पाकिस्तानी हैंडलर्स पैसे का लालच देकर कम उम्र के लड़कों को जघन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जंतर-मंतर पर उनके निशाने पर कौन था.