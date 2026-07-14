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संकट में महिलाओं की सबसे बड़ी ढाल बना पंजाब पुलिस का 'सांझ राहत केंद्र', 2 साल में 1000 से ज्यादा केस दर्ज

पंजाब पुलिस की ओर से शुरू किए गए ‘सांझ राहत केंद्रों’ ने दो साल में 1656 मामलों की स्क्रीनिंग की और 1,069 मामले दर्ज किए. डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि सांझ राहत केंद्र महिलाओं को मुश्किल दौर से उबरने और सम्मान के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने में मदद कर रहे हैं.

Published: Jul 14, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:46 PM IST
संकट में महिलाओं की सबसे बड़ी ढाल बना पंजाब पुलिस का 'सांझ राहत केंद्र', 2 साल में 1000 से ज्यादा केस दर्ज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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