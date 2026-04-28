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Hindi Newsदेशफिर तो संसद से हो जाएगा AAP का सफाया, दो और सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ; पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल!

फिर तो संसद से हो जाएगा AAP का सफाया, दो और सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ; पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल!

Bikram Singh Majithia on AAP MPs:: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के दो लोकसभा सांसद जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका होगा. इससे पहले आप के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:11 PM IST
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फिर तो संसद से हो जाएगा AAP का सफाया, दो और सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ; पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल!

Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल में ही आप के सात राज्यसभा सांसदों ने खुद का विलय बीजेपी में कर लिया. राज्यसभा में अब 'आप' के केवल तीन सांसद बच गए हैं. इस बीच एक बड़ी जानकारी आई है, जो अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ा सकती है. 

दरअसल, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब के दो लोकसभा सांसद भी आप से इस्तीफा दे सकते हैं. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका हो सकता है. 

मजीठिया के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल 

SAD नेता बिक्रम मजीठिया ने यह दावा ऐसे समय पर किया है, जब हाल में ही राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल समेत सात सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इसके बाद राज्यसभा में आप के सांसदों की संख्या तीन रह गई. इससे पहले राज्यसभा में आप के कुल 10 सांसद थे. SAD नेता बिक्रम मजीठिया के मुताबिक, पंजाब में आप सरकार के काम करने के तरीके, नेतृत्व की अनदेखी और भीतरी कलह के कारण आप के दो लोकसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं. बता दें कि आप के लोकसभा में तीन सांसद हैं. 

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SAD नेता ने केजरीवाल को किया टैग 

शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक और दिन, एक और विदाई की तैयारी... सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के 2 लोकसभा सांसद जल्द ही पार्टी छोड़कर जा सकते हैं बार-बार सफर करने वालों की यह सूची बस बढ़ती जा रही है. 

लोकसभा में आप के तीन सांसद 

गौरतलब है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से आम आदमी पार्टी के तीन सांसद जीते थे. इनमें गुरमीत सिंह मीत हेयर, मलविंदर सिंह कंग और राज कुमार चब्बेवाल शामिल हैं. वास्तव में अगर मजीठिया का दावा सही साबित होता है और आप के दो लोकसभा सांसद इस्तीफा देते हैं, तो संसद से आप के सफाए के बराबर होगा. हालांकि, इस दावे पर आप की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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