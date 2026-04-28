फिर तो संसद से हो जाएगा AAP का सफाया, दो और सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ; पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल!

Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल में ही आप के सात राज्यसभा सांसदों ने खुद का विलय बीजेपी में कर लिया. राज्यसभा में अब 'आप' के केवल तीन सांसद बच गए हैं. इस बीच एक बड़ी जानकारी आई है, जो अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ा सकती है.

दरअसल, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब के दो लोकसभा सांसद भी आप से इस्तीफा दे सकते हैं. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका हो सकता है.

मजीठिया के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल

SAD नेता बिक्रम मजीठिया ने यह दावा ऐसे समय पर किया है, जब हाल में ही राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल समेत सात सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इसके बाद राज्यसभा में आप के सांसदों की संख्या तीन रह गई. इससे पहले राज्यसभा में आप के कुल 10 सांसद थे. SAD नेता बिक्रम मजीठिया के मुताबिक, पंजाब में आप सरकार के काम करने के तरीके, नेतृत्व की अनदेखी और भीतरी कलह के कारण आप के दो लोकसभा सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं. बता दें कि आप के लोकसभा में तीन सांसद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बाबा, मेरा राजनीतिक देख लेना... बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से क्या पूछा?

SAD नेता ने केजरीवाल को किया टैग

शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक और दिन, एक और विदाई की तैयारी... सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के 2 लोकसभा सांसद जल्द ही पार्टी छोड़कर जा सकते हैं बार-बार सफर करने वालों की यह सूची बस बढ़ती जा रही है.

लोकसभा में आप के तीन सांसद

गौरतलब है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से आम आदमी पार्टी के तीन सांसद जीते थे. इनमें गुरमीत सिंह मीत हेयर, मलविंदर सिंह कंग और राज कुमार चब्बेवाल शामिल हैं. वास्तव में अगर मजीठिया का दावा सही साबित होता है और आप के दो लोकसभा सांसद इस्तीफा देते हैं, तो संसद से आप के सफाए के बराबर होगा. हालांकि, इस दावे पर आप की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: पहले पूछा धर्म फिर बोला पढ़ो कलमा...! 2 गार्ड्स पर आरोपी जुबैर अंसारी ने चाकू से किया हमला, अब ATS ‘लोन वुल्फ’ एंगल से कर रही जांच