पंजाब में 'सफाई अभियान 2.0': 83% से ज्यादा शिकायतों का हुआ निपटारा, खुले में कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

पंजाब में शहरों को कचरा-मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए 'सफाई अभियान 2.0' को भगवंत मान सरकार ने 12 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि जनसहयोग के चलते अब तक 'एम-सेवा' ऐप पर मिलीं 83 फीसदी से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. इसके साथ ही सरकार ने 166 स्थानीय निकायों में अगले चार शनिवार को 'मेगा सफाई अभियान' चलाने और घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को सख्त करने का ऐलान किया है.
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज बताया कि यह विशेष अभियान 29 अगस्त को शुरू किया गया था और इस दौरान 14 नगर निगमों तथा 152 नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी 166 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया गया.
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस अभियान के तहत 'एम-सेवा' ऐप के माध्यम से अब तक 6,459 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5,407 (83% से अधिक) का निपटारा किया गया है. उन्होंने आगे कहा, 'आखिरी दिन तक नागरिकों की भरपूर भागीदारी और एम-सेवा ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के बाद भगवंत मान सरकार ने इस अभियान को 12 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया.'
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा, 'पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की पवित्र धरती है और इसे स्वच्छ रखना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है. इस अभियान ने साबित कर दिया है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना स्वच्छता और सफाई असंभव है. हम सिर्फ कूड़े का निपटान ही नहीं कर रहे, बल्कि शहरी पंजाब के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं.'
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार अब इस चल रहे अभियान के अलावा नागरिकों की भागीदारी को संस्थागत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए 12 सितंबर से अगले चार शनिवार को गैर-सरकारी संगठनों, मार्केट एसोसिएशनों, युवा क्लबों, धार्मिक संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के सहयोग से चलने वाले चार 'मेगा सफाई अभियानों' का आयोजन किया जाएगा. मंत्री ने कहा, 'हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे शनिवार सुबह सिर्फ दो से तीन घंटे निकालें और हमारे पार्कों, बाजारों और पड़ोस की सफाई में हमारे साथ शामिल हों.'
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आगे कहा कि 'स्थानीय निकाय विभाग ने कूड़े-कचरे के बड़े ढेरों (जीवीपी) पर दोबारा कूड़ा जमा होने से रोकने के लिए सभी शहरों में बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने संबंधी प्रणाली शुरू की है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कलेक्शन वैन के आने तक अपना कूड़ा घर में संभालकर रखें और चेतावनी दी कि जागरूकता चरण के बाद सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा.'
उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'मैंने पिछले 10 दिनों में व्यक्तिगत रूप से कुराली, खरड़ और नंगल जैसे कस्बों का दौरा किया है, रोजाना दो-तीन घंटे इलाके में बिताए हैं और देखा है कि हमारे सफाई कर्मचारी कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं. लेकिन नागरिकों के सहयोग के बिना बेहतरीन प्रयास भी विफल रह जाते हैं. हमें यह समझना चाहिए कि हम नागरिक चेतना के बिना जापान जैसे स्वच्छ शहर नहीं बना सकते.'
मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अभियान के दौरान अथक प्रयासों के लिए विधायकों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, पार्षदों और स्वच्छता कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अभियान की समाप्ति के बाद स्थायी रूप से समाप्त किए गए कूड़े के बड़े ढेरों (जीवीपी) की तस्वीरें सबूत के रूप में एक विस्तृत डेटा विश्लेषण के साथ पेश की जाएंगी. उन्होंने आगे कहा, 'यह सिर्फ शुरुआत है. हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और हमारे युवाओं की ऊर्जा के साथ, पंजाब शहरी स्वच्छता में एक नया मानदंड स्थापित करेगा.'