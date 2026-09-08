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पंजाब में 'सफाई अभियान 2.0': 83% से ज्यादा शिकायतों का हुआ निपटारा, खुले में कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

पंजाब को स्वच्छता के मामले में नया मॉडल बनाने की दिशा में मान सरकार ने अपने राज्य स्तरीय 'सफाई अभियान 2.0' की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है. अब खुले में कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 08, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:48 PM IST
पंजाब में 'सफाई अभियान 2.0': 83% से ज्यादा शिकायतों का हुआ निपटारा, खुले में कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना
Image Credit: हरजोत सिंह, पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री (फाइल फोटो)

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