/कभी फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे 4 लाख छात्र, आज शिक्षा में सबसे आगे पंजाब; शिक्षा मंत्री ने दिखाया रिपोर्ट कार्ड

उन्होंने आगे कहा,' पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति ने विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है.' बैंस ने आगे कहा कि मजीठा में सरकारी स्कूलों के6 विद्यार्थियों और दीनानगर में 17 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है. ये कोई प्राइवेट कोचिंग के आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे सरकारी स्कूलों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. उन्होंने एक साधारण परिवार से संबंधित लड़की हरनूरप्रीत कौर का विशेष जिक्र किया, जिसने अपनी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 3140 हासिल की, जो आज के सरकारी स्कूलों की काबिलियत को दर्शाता है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने पलटवार किया,' अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाएं। सरकारी स्कूलों को क्यों निशाना बना रहे हो? कुछ नकारात्मक सोच वाले लोगों द्वारा गढ़े गए झूठे प्रचार ने लोगों को पहले ही सरकारी स्कूलों से दूर कर दिया है.' सरकारी स्कूलों में घटती दाखिला दर से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए बैंस ने कहा कि यह रुझान सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कोविड के बाद देश भर में देखा गया है.