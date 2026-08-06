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कभी फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे 4 लाख छात्र, आज शिक्षा में सबसे आगे पंजाब; शिक्षा मंत्री ने दिखाया रिपोर्ट कार्ड


Punjab Education: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दावा किया कि पंजाब ने 'नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026' में केरल को पीछे करते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है. उन्होंने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने NEET परीक्षा पास की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 06, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:01 PM IST
कभी फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे 4 लाख छात्र, आज शिक्षा में सबसे आगे पंजाब; शिक्षा मंत्री ने दिखाया रिपोर्ट कार्ड

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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