/बॉर्डर फांद भारत में घुसने की नाकाम कोशिश, BSF ने सीमा पर ढेर किए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिये

Pakistan Nationalist Killed By BSF: पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को पुलिस ने ढेर कर दिया है. दोनों राज्य के तरनतारन सेक्टर में भाहरत-पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम कर दिया. BSF के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से कुछ लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा पर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे. पहले तो सिक्योरिट एजेंसी ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे इसके बावजूद घुसपैठ करने के लिए आगे बढ़ते रहे. फिर सुरक्षाबलों ने कार्रवाई करते हुए 2 घुसपैठियों को मार गिराया.