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बॉर्डर फांद भारत में घुसने की नाकाम कोशिश, BSF ने सीमा पर ढेर किए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिये

Pakistan Nationalist In Punjab: पंजाब के तरनतारन सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा को गैर कानूनी तरीके से पार करने की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया. घुसपैठियों को रुकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी की.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 02, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 02:05 PM IST
बॉर्डर फांद भारत में घुसने की नाकाम कोशिश, BSF ने सीमा पर ढेर किए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिये

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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