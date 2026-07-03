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पंजाब कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले खींचतान, PCC अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा; चन्नी को CM चेहरा बनाने की मांग तेज

Punjab Congress: पंजाब में साल 2027 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस में खटपट होती दिख रही है. चन्नी को समर्थन देने वाले कई नेताओं ने अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को PCC चीफ बनाए रखने के फैसले का विरोध किया है और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उपयुकत नेता बताया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:07 PM IST
पंजाब कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले खींचतान, PCC अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा; चन्नी को CM चेहरा बनाने की मांग तेज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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