/पंजाब कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले खींचतान, PCC अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा; चन्नी को CM चेहरा बनाने की मांग तेज

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल 2027 में राज्य चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, इससे पहले कांग्रेस में बड़ी फूट देखने को मिल रही है. कांग्रेस हाई कमान की ओर से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ( PCC) के अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले के बाद नए चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मोरिंडा स्थित अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.
चन्नी की इस बैठक में भरत भूषण आशु जैसे दिग्गज नेताओं समेत कई नेता मौजूद रहे. इन्होंने वारिंग के खिलाफ विरोध जताया. नेताओं ने वारिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की और चन्नी को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुनाव में सबसे योग्य नेता के रूप में पेश किया. इसके साथ ही नेताओं ने पार्टी के हाईकमान से पंजाब में हाल ही में घोषित संगठनात्मक नियुक्तियों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया.
चन्नी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की और मुझसे आग्रह किया कि मैं पंजाब की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को हाई कमान के सामने पेश करूं.' बता दें कि कई कांग्रेस नेताओं ने चन्नी के के लिए समर्थन जताया है और पार्टी हाईकमान से उन्हें पार्टी चीफ नियुक्त करने समेत मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने का आग्रह किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को स्टेट यूनिट की टॉप पोजीशन से भी हटाने की मांग की. कांग्रेस नेता दर्शन सिंह बराड़ ने मोरिंडा में चन्नी से मुलाकात के बाद राजा वारिंग के बहिष्कार की बात कही. उन्होंने कहा कि चन्नी के नेतृत्व में उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी.
इसके अलावा कांग्रेस नेता गुरप्रीत सिंह कंगार ने पार्टी नेतृत्व से पंजाब की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखने और चन्नी को पार्टी के चेहरे के रूप में पेश करने की अपील की. उन्होंने कहा,' हम हाईकमान से आग्रह करते हैं कि वे दोबारा विचार करें और पंजाब की जनता की आवाज पर ध्यान दें. आप भी जानते हैं कि पंजाब की जनता क्या चाहती है. अगर यहां कांग्रेस सरकार बनानी है, तो किसी लोकप्रिय नेता को आगे बढ़ाना चाहिए. चरणजीत सिंह चन्नी को आगे बढ़ाना चाहिए. कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समय काफी लोकप्रिय थे और अब चन्नी साहब बेहद लोकप्रिय हैं.' कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु ने यह भी कहा कि हाल ही में घोषित पदाधिकारियों की लिस्ट को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाना चाहिए. बैठक में मौजूद दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी चन्नी को अपना समर्थन दिया है.
बता दें कि ये टिप्पणियां साल 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई हैं. कांग्रेस ने साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव उस वक्त के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन उसे आम आदमी पार्टी से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था. बुधवार (1 जुलाई 2026) को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया. पार्टी ने यह भी पुष्टि की कि राजा वारिंग पंजाब PCC चीफ के रूप में बने रहेंगे.