/पंजाब कांग्रेस में 2027 के चुनाव से पहले खींचतान, PCC अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा; चन्नी को CM चेहरा बनाने की मांग तेज

इसके अलावा कांग्रेस नेता गुरप्रीत सिंह कंगार ने पार्टी नेतृत्व से पंजाब की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखने और चन्नी को पार्टी के चेहरे के रूप में पेश करने की अपील की. उन्होंने कहा,' हम हाईकमान से आग्रह करते हैं कि वे दोबारा विचार करें और पंजाब की जनता की आवाज पर ध्यान दें. आप भी जानते हैं कि पंजाब की जनता क्या चाहती है. अगर यहां कांग्रेस सरकार बनानी है, तो किसी लोकप्रिय नेता को आगे बढ़ाना चाहिए. चरणजीत सिंह चन्नी को आगे बढ़ाना चाहिए. कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समय काफी लोकप्रिय थे और अब चन्नी साहब बेहद लोकप्रिय हैं.' कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु ने यह भी कहा कि हाल ही में घोषित पदाधिकारियों की लिस्ट को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाना चाहिए. बैठक में मौजूद दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी चन्नी को अपना समर्थन दिया है.