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पराली जलाने में 93 प्रतिशत गिरावट, फिर भी क्यों निशाने पर पंजाब? आंकड़ों ने खोली पोल

Stubble Burning: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के अनुसार, 2026 के सीजन में किसानों ने 21,155 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदी हैं. इनमें सबसे अधिक 14,384 सुपर सीडर शामिल हैं. इसके अलावा 1,721 मल्चर, 1,346 हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, 1,123 जीरो टिल ड्रिल, 927 बेलिंग मशीनें और 874 स्ट्रॉ रेक खरीदी गई हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 23, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 01:07 PM IST
पराली जलाने में 93 प्रतिशत गिरावट, फिर भी क्यों निशाने पर पंजाब? आंकड़ों ने खोली पोल

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