अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने की 'रोशन पंजाब' परियोजना की शुरुआत

Arvind Kejriwal announcement on power infrastructure in Punjab: पंजाब अगले साल तक "नो-पावरकट" राज्य बन जाएगा. बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ "रोशन पंजाब" परियोजना का शुभारंभ किया. जालंधर में 5 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन की अत्याधुनिक नेटवर्क का शिलान्यास कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "आप" सरकार पंजाब में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर रही है. अब पंजाब में भी 24 घंटे बिजली पहुंचने का सपना पूरा होने जा रहा है. पूरे प्रदेश में 25 हजार किलोमीटर की नई केबल बिछाई जाएगी, 8 हजार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 77 नए सब स्टेशंस बनेंगे और 200 सब स्टेशंस ओवर-हॉल किए जाएंगे. इसके बाद पूरा पावर सिस्टम एकदम मॉडर्न होगा, जिसे कंट्रोल रूम से एक बटन पर नियंत्रित किया जाएगा. अगले 1 साल में पूरे पंजाब में 24 घंटे मुफ़्त बिजली पहुंचने लगेगी. इससे पहले हमने दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर देश को दिखाया है.

पंजाब के लोगों को मिलेगी 24 घंटे बिजली- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा पूरे देश में कोई भी एक राज्य नहीं है, जिसने अपने नागरिकों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का सपना भी देखा हो. यहां तक कि यह भी उनकी सोच के परे था कि आम जनता को बिजली मुफ्त भी दी जा सकती है. सबसे अलग हटकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले दिल्ली में 24 घंटे बिजली देकर दिखाया और अब पंजाब में भी 24 घंटे बिजली देने पर काम कर रही हैं. "आप" ने सरकार बनते ही चार महीने के अंदर पंजाब की जनता के लिए बिजली मुफ्त कर दी. आज 90 फीसद पंजाबियों को मुफ्त बिजली मिलती है. हर परिवार को 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है. पहले पंजाब के किसान रात 1-4 बजे के बीच जागकर सिंचाई करते थे, क्योंकि किसानों को आधी रात में ही बिजली मिलती थी. लेकिन अब किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली मिलती है. AAP सरकार इंडस्ट्री को देश में चौथी सबसे सस्ती बिजली दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अरविंद केजरीवाल ने अब "AAP" की सरकार ने पंजाब के लोगों को 24 घंटे बिजली देने पर काम शुरू दिया है. बिजली फ्री करने का फायदा तभी है जब बिजली आए. अब पंजाब को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलनी चालू हो जाएगी. 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इस पर पिछले एक साल से काम चल रहा था. पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का नेटवर्क पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है. पिछले 75 साल से बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क पर काम नहीं किया गया है.

'सुधारा जा रहा है पंजाब का बिजली स्ट्रक्चर'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तारें सड़ गईं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं. आबादी बढ़ने से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ गया है. रोज कई ट्रांसफार्मर जल रहे हैं. बहुत सारे ट्रांसफार्मर और तारें बदलनी पड़ेगी. 25 हजार किलोमीटर की नई केबल बिछाई जाएगी. मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और अकाली दल वालों ने 25 साल में भी 25 हजार केबल बिछाई होगी. लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगले एक साल में 25 हजार किलोमीटर नई केबल बिछाने जा रही है. सरकार 8,000 नए ट्रांसफार्मर लगाएगी. इसके अलावा, 77 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगे और 200 सबस्टेशनों का ओवर-हॉल करेंगे. बहुत बड़े स्तर पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा. इसके बाद बिजली व्यवस्था का पूरा सिस्टम आधुनिक हो जाएगा. स्काडा सिस्टम अपनाया जा रहा है. कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी. अब फील्ड में जाने की जरूरत नहीं होगी. हमें पूरा भरोसा है कि अगली गर्मियों में पंजाब में पावर कट नहीं होंगे. पंजाब को 24 घंटे बिजली देने का सपना पूरा पूरा होगा.

अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम से “AAP” विधायक संजीव अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया था कि लटकती तारें ठीक करेंगे. पंजाब सरकार में बिजली मंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे पंजाब में लटकती तारें ठीक करने का काम शुरू किया. आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो काम कर रही है, वह ऐतिहासिक है. बाकी राज्य सरकारें सोच ही नहीं रही हैं कि ऐसे काम हो भी सकते हैं.

बाढ़ में जान गंवाने वालों को नौकरी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ में करीब 3,500 स्कूल, 1,500 मोहल्ला क्लीनिक, फसलें, घर और पशु बह गए. उन्होंने बताया कि पंजाब के इतिहास में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई. लगभग 60 लोगों की मौत हुई. आम आदमी पार्टी के सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने ऐलान किया था कि मृतकों के परिवारों से एक-एक बच्चे को उनकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नौकरी दी जाएगी. अभी तक 35 लोगों ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया है. यह कोई एकमुश्त दान नहीं है, बल्कि बार-बार आने वाला खर्च है. गीता में कहा गया है कि भगवान का धन ट्रस्टी के रूप में देता है, ताकि समाज की भलाई हो. डॉ. अशोक मित्तल ने इसे चरितार्थ किया. मैं आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों पर गर्व करता हूं.

केजरीवाल की सोच ने बदला दूसरी पार्टियों का घोषणापत्र- भगवंत मान

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र बदलने के लिए मजबूर किया है. उनके प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मुद्दे पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु बन गए हैं. इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि बिजली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है. इसलिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है. सरकार के बड़े प्रयासों से 2015 से बंद पड़ी पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है, जिसके कारण अब राज्य के पास अतिरिक्त कोयला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संपत्तियां केंद्र सरकार के मित्रों को मामूली कीमतों पर बेची जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर पंजाब ने गोइंदवाल पावर प्लांट को एक निजी कंपनी जीवीके पावर से खरीदकर इतिहास रचा है. पहली बार यह उल्टा रुझान शुरू हुआ है कि किसी सरकार ने एक निजी पावर प्लांट खरीदा है, जबकि पहले की सरकारें अपनी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को बेच देती थी. राज्य सरकार ने इस पावर प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है. इस प्लांट से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है.

राज्य को एजुकेशन हब बनाने की कवायद

उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के इन सुधारों के साथ पंजाब देश के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है. कांग्रेस और अकाली-भाजपा के कुप्रशासन के दौरान राज्य के बिजली क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया गया. "आप" की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. नए सुधार राज्य में बिजली क्षेत्र को और मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार इस समस्या को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसलिए हमारी सरकार युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है. युवाओं को नौकरियां पूरी योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से दी गई हैं.

भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा ड्रग माफिया को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है. राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के लिए उचित योजना बनाई गई है और अब नशे के खिलाफ आर-पार की जंग शुरू हो चुकी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार पंजाब से हर तरह के अंधेरे को मिटाकर इसे रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं.

पिछली सरकारों ने लोगों को अंधेरे में रखा- सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थी जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में योग्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि 44 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. एडवांस्ड पास किया है और 848 विद्यार्थियों ने नीट में योग्यता प्राप्त की है. पिछले तीन वर्षों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और इन क्लीनिकों की संख्या जल्द ही 1,000 को पार कर जाएगी. अब तक इन क्लीनिकों में 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई हैं.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के आयोजन पिछली सरकारों के दौरान कभी नहीं होते थे क्योंकि राज्य सरकार लोगों को अंधेरे में रखना चाहती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले साढ़े तीन वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा पिछले 75 वर्षों में पैदा की गई गंदगी को साफ कर दिया है. जिन अमीर और रसूख वाले नेताओं ने लोगों के अधिकारों को छीना या उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और अन्य गणमान्य मौजूद थे.