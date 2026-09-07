/दुबई में पंजाब के निवेश पर जोर, यूएई के निवेशकों को अमन अरोड़ा का न्योता

पंजाब में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विदेशों से निवेश लाने की कोशिशों के बीच उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई में यूएई के शीर्ष निवेश अधिकारियों से मुलाकात की. वार्षिक निवेश बैठक (एआईएम) के दौरान हुई इस बैठक में पंजाब में निवेश की संभावनाओं और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई. अमन अरोड़ा ने यूएई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल (यूएईआईआईसी) के महासचिव अब्दुल्ला अहमद अल सुवैदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पंजाब की आर्थिक ताकत और यहां मौजूद कारोबारी अवसरों की जानकारी साझा की.
बैठक में पंजाब सरकार की ओर से यूएई के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया. मंत्री ने कहा कि सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के जरिए पंजाब में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निवेश की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं. अमन अरोड़ा ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि पंजाब में कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे कारोबार का विस्तार करने वाली कंपनियों को सरकार की ओर से जरूरी प्रशासनिक सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाएगा. उन्होंने माल-ढुलाई और दूसरी कारोबारी जरूरतों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही.
मंत्री ने पंजाब के निवेश-अनुकूल माहौल का जिक्र करते हुए 'इन्वेस्ट पंजाब' सिंगल-विंडो सिस्टम को भी प्रमुखता से सामने रखा. उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को अलग-अलग मंजूरियों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए एक ही जगह से सहायता मिलती है. अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में कारोबार के लिए बेहतर माहौल के साथ मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है. उन्होंने यूएई के कारोबारी नेताओं से पंजाब की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया.
यूएई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल ने पंजाब के प्रतिनिधिमंडल की इस पहल का स्वागत किया. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच संस्थागत स्तर पर संपर्क मजबूत करने और यूएई से पंजाब की ओर प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. संयुक्त उपक्रमों और कारोबारी साझेदारियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने को लेकर भी विचार साझा किए गए. इससे भविष्य में पंजाब और यूएई के कारोबारी समूहों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई गई.
बैठक के बाद अमन अरोड़ा ने इसे पंजाब के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की मुलाकातें पंजाब और यूएई के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने में मदद करेंगी. उनके मुताबिक, बातचीत से व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलने के साथ पंजाब में बड़े निवेश की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं. सरकार का जोर प्रदेश को विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाने तथा औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने पर है.