Hindi Newsदेश

सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले छात्र, चुनावी तारीखों के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी

Panjab University Chandigarh: कैंपस में फैले तनाव के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही कैंपस के आसपास की दुकानें और ऑफिस बंद रखने की अपील की गई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:20 PM IST
Punjab Univerity: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab University) के सीनेट में ढांचागत बदलावको रद्द करवाने से जुड़ी छात्रों की मांग पहले ही मान चुका है, इसके बावजूद छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है. अब यहां के छात्र सीनेट चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग कर रह हैं. उनका कहना है कि तारीखों का ऐलान होने के बाद ही उनका प्रदर्शन वापस लिया जाएगा. इस सिलिसिले में सोमवार सुबह से ही छात्रों का जमावड़ा कुलपति के ऑफिस के बाहर जुटा. इस बीच अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.

यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल की कोशिश?

कैंपस में फैले तनाव के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही कैंपस के आसपास की दुकानें और ऑफिस बंद रखने की अपील की गई है. छात्रों का हालिया विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर पंजाब यूनिवर्सिटी की दो मुख्य शासी संस्थाओं (सीनेट और सिंडिकेट) को भंग करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने का ऐलान किया. नए बोर्ड में ज्यादातर सदस्य केंद्र द्वारा नामित किए जाने थे. इस फैसले से पूरे पंजाब में विरोध की लहर दौड़ गई. छात्रों, शिक्षकों और राजनीतिक दलों ने इसे राज्य की सबसे पुरानी और स्वायत्त यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण करने की कोशिश बताया.

सरकार का यू-टर्न

आलोचना के बाद केंद्र सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा. गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर पहले वाले आदेश को वापस ले लिया और पुराने ढांचे को बहाल कर दिया. हालांकि छात्रों का कहना है कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला. यूनिवर्सिटी के पास अब भी अपनी सीनेट नहीं है और लगातार नोटिफिकेशन और उसके वापस लेने के कारण छात्रों का भरोसा पूरी तरह हिल गया है. इसलिए 10 नवंबर (सोमवार) को प्रस्तावित विश्वविद्यालय बंद रखने का फैसला बरकरार रहेगा.

केंद्र ने अपने पहले प्रस्ताव में सीनेट के 97 सदस्यों की संख्या घटाकर 31 करने, सिंडिकेट के चुनाव खत्म करने और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट सीटें खत्म करने की बात कही थी, हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ से जुड़े एक्स-ऑफिसियो सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था. (IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

