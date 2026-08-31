/पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में ABVP का दबदबा, अंकित बिढान बने अध्यक्ष

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. संगठन के उम्मीदवार अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया. यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद यह पहला बड़ा छात्र संघ चुनाव था. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आने वाले बड़ी संख्या में Gen Z छात्र इस चुनाव में मतदाता थे.
चुनाव प्रचार के दौरान जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी लगातार चर्चा में रहा. विपक्षी छात्र संगठनों ने प्रचार के दौरान इस प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ABVP को घेरने की कोशिश की. चुनावी माहौल में यह मुद्दा संगठन के खिलाफ राजनीतिक सवालों के तौर पर उठाया गया. हालांकि, इन तमाम चर्चाओं के बीच ABVP के उम्मीदवार अंकित बिढान अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने में सफल रहे.
पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव को केवल कैंपस की छात्र राजनीति तक सीमित नहीं माना जा रहा था. जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद युवाओं और खासकर Gen Z मतदाताओं के राजनीतिक रुख को लेकर इस चुनाव पर नजर थी. नतीजों में अध्यक्ष पद पर ABVP की जीत को संगठन के लिए अहम सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.
पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदेश के सभी 23 जिलों से युवा पढ़ाई करते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय का चुनाव पंजाब के पढ़े-लिखे और राजनीतिक रूप से जागरूक युवा वर्ग के रुझान को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि प्रदेश की अलग-अलग राजनीतिक ताकतों की नजर छात्र संघ चुनाव पर रहती है. कैंपस की राजनीति में सक्रिय होने वाले कई छात्र आगे चलकर सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति में भी भूमिका निभा सकते हैं.
पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां छात्र राजनीति को युवाओं के बीच अपनी नीतियों और योजनाओं की स्वीकार्यता समझने के एक माध्यम के तौर पर देख रही हैं. इस चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ हॉस्टल की बुनियादी सुविधाएं, फीस वृद्धि, रिसर्च स्कॉलर्स की समस्याएं और छात्रों की सुरक्षा जैसे स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण रहे. इससे संकेत मिलता है कि कैंपस वोटिंग में छात्रों के रोजमर्रा के सवाल भी राजनीतिक पसंद को प्रभावित करते हैं.
चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों और विभिन्न बागी गुटों की मौजूदगी ने प्रमुख छात्र संगठनों के चुनावी समीकरण को चुनौती दी. ऐसे मुकाबले में किसी एक संगठन के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा था. इसके बावजूद अध्यक्ष पद ABVP के खाते में गया और अंकित बिढान ने छात्र संघ अध्यक्ष का पद हासिल कर लिया.
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का परिणाम अपने आप में कैंपस की राजनीति का फैसला है, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक पहुंच गई है. ABVP की जीत को पंजाब के युवाओं के बीच संगठन की स्थिति के लिहाज से अहम माना जा सकता है, लेकिन इसे सीधे 2027 विधानसभा चुनाव का परिणाम मानना जल्दबाजी होगी. विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक परिस्थितियां, मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं.