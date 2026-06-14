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नशे के खिलाफ पंजाब की जंग को मिली रफ्तार, 90 हजार से ज्यादा लोगों का हुआ इलाज

पंजाब सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई के तीन प्रमुख आधार नशामुक्ति, पुनर्वास और काउंसलिंग हैं. 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के जरिए सरकार नशीले पदार्थों की उपलब्धता कम करने, लोगों को जागरूक बनाने और नशा प्रभावित व्यक्तियों की सफल रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 14, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:55 PM IST
नशे के खिलाफ पंजाब की जंग को मिली रफ्तार, 90 हजार से ज्यादा लोगों का हुआ इलाज
Image Credit: पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

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