स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2025 से मई 2026 तक राज्य के नशा मुक्ति केंद्रों और ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों में 90 हजार से अधिक नशा प्रभावित लोगों को भर्ती कर उनका इलाज किया गया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार नशे के खिलाफ केवल सख्त कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है.