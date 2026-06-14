पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान का असर दिखने लगा है. पंजाब सरकार का कहना है कि नशे की समस्या पर स्थायी नियंत्रण केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई से संभव नहीं है, बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान, उपचार, पुनर्वास और परिवारों के सहयोग की भी इसमें अहम भूमिका है.
1 मार्च 2025 को शुरू किया गया यह अभियान पंजाब सरकार की सबसे बड़ी नशा विरोधी पहलों में शामिल हो चुका है. अभियान के तहत एक ओर जहां नशा तस्करों और अवैध नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशामुक्ति, पुनर्वास और जन-जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2025 से मई 2026 तक राज्य के नशा मुक्ति केंद्रों और ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों में 90 हजार से अधिक नशा प्रभावित लोगों को भर्ती कर उनका इलाज किया गया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार नशे के खिलाफ केवल सख्त कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है.
मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान करना भी जरूरी है जिनमें नशे की लत विकसित होने का खतरा हो. इस काम में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि नशे की लत के शुरुआती संकेत अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, जबकि ये व्यवहार, भावनाओं और शारीरिक बदलावों के रूप में दिखाई देने लगते हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार नशे की लत के शुरुआती संकेतों में स्वभाव में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई या काम में रुचि कम होना, परिवार से दूरी बनाना, अपनी गतिविधियों को छिपाना, बार-बार पैसों की मांग करना, नए मित्र समूहों के साथ अधिक समय बिताना, नींद की समस्या और खेल-कूद या अन्य रचनात्मक गतिविधियों से दूरी बनाना शामिल हो सकता है.
शारीरिक स्तर पर भी कई संकेत दिखाई देते हैं. इनमें व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी, लगातार थकान महसूस होना, आंखों का लाल रहना, अत्यधिक नींद आना, खान-पान की आदतों में बदलाव और बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन का बढ़ना या घटना शामिल है. विशेषज्ञों ने परिवारों से अपील की है कि ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें. समय रहते उचित कदम उठाएं.
अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों और युवाओं के साथ संवेदनशील तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार करें. उन्हें डांटने या दोष देने के बजाय उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें. जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिकों, काउंसलरों और चिकित्सकों की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए.
सरकार के अनुसार अभियान के तहत चलाए जा रहे पुनर्वास प्रयासों से कई लोगों का जीवन बदल रहा है. अमृतसर के मनप्रीत सिंह (बदला हुआ नाम), जो नशे की लत से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि एक समय खुद से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में मिले उपचार और सहयोग ने उन्हें नई जिंदगी दी. उन्होंने कहा कि सही समय पर मदद मिलने से नशे से मुक्ति संभव है.
तरनतारन जिले के भिखीविंड निवासी खुशबाज़ सिंह (बदला हुआ नाम), जो इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के नशामुक्ति केंद्र में उपचाराधीन हैं, उन्होंने बताया कि काउंसलिंग और इलाज की मदद से वह सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं. अब उनका ध्यान परिवार, रोजगार और बेहतर भविष्य पर केंद्रित है.
सरकार ने अभिभावकों को बच्चों के साथ अधिक समय बिताने, उनसे खुलकर बातचीत करने, उनके मित्रों और गतिविधियों पर नजर रखने, व्यवहार और आर्थिक जरूरतों में होने वाले बदलावों को समझने तथा उन्हें खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी है. साथ ही किसी भी तरह की समस्या के शुरुआती संकेत मिलने पर विशेषज्ञों से संपर्क करने को कहा गया है.
सरकार का कहना है कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानून लागू करने से नहीं होगा. परिवारों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समाज को मिलकर शुरुआती संकेतों की पहचान करनी होगी और प्रभावित लोगों को उपचार तथा पुनर्वास के लिए सहयोग देना होगा. तभी पंजाब को नशे की गंभीर चुनौती से स्थायी रूप से मुक्त किया जा सकेगा.