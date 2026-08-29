/पंजाबी इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत, चंडीगढ़ से अपहरण करके पेड़ से बांधकर लगा दी गई थी आग

पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की 26 अगस्त को PGIMER चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्हें गंभीर रूप से झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि जुलाई की शुरुआत में उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 34 से अगवा किया गया और इसके बाद पंजाब के मोरिंडा के पास एक सुनसान इलाके में ले जाकर पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई.
मनजीत कौर की मां कांता देवी की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने अब अपहरण और हत्या से जुड़ा मामला दर्ज किया है. शिकायत में शुभी और पिंदा नाम के दो लोगों पर आरोप लगाया गया है. पुलिस अब इनके पूरे नाम, पते और अन्य जानकारियां जुटा रही है. फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है.
शिकायत के अनुसार, 3 और 4 जुलाई की दरम्यानी रात मनजीत कौर को सेक्टर 34 बुलाया गया था. आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें वाहन में बैठाकर मोरिंडा के पास ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें पेड़ से बांधा और आग लगा दी. बाद में एक परिचित ने मौके पर पहुंचकर कंबल की मदद से आग बुझाई.
घटना के बाद मनजीत कौर को पहले मोरिंडा के अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल में इलाज मिला और गंभीर हालत को देखते हुए PGIMER चंडीगढ़ रेफर किया गया. करीब दो महीने तक इलाज चलने के बाद 26 अगस्त को उनकी मौत हो गई.
मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुलिस की कथित देरी को लेकर सामने आया है. सूत्रों के अनुसार, इलाज के दौरान मनजीत कौर को होश आया था और वह अपना बयान दर्ज कराना चाहती थीं. PGI पुलिस पोस्ट ने कथित तौर पर खरड़ सदर पुलिस को उनकी स्थिति की जानकारी दी थी. एक डेली डायरी रिपोर्ट यानी DDR दर्ज किए जाने की भी बात सामने आई है. हालांकि, आरोप है कि जांच अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचे.
चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 34 और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगाल रही है. कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहन की पहचान के लिए टोल प्लाजा की फुटेज भी जांची जा सकती है. पुलिस यह भी देखेगी कि मोरिंडा और मोहाली में इलाज के दौरान अस्पतालों ने मामले से संबंधित मेडिको-लीगल केस यानी MLC की जानकारी पुलिस को दी थी या नहीं.
पुलिस यह भी सत्यापित करेगी कि क्या मनजीत कौर की मां ने पहले पंजाब पुलिस से बेटी के अपहरण और जलाने की शिकायत की थी. यदि ऐसी कोई शिकायत पहले दी गई थी, तो जांच में यह देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई की गई थी.
पंजाब पुलिस ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि कथित अपहरण चंडीगढ़ में हुआ था, इसलिए कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है. पंजाब पुलिस ने यह भी कहा कि मनजीत कौर की मां को FIR दर्ज कराने में पूरी सहायता दी गई थी.
अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं. मनजीत कौर को चंडीगढ़ से मोरिंडा क्यों ले जाया गया, इस कथित हमले में कितने लोग शामिल थे, अस्पतालों ने MLC की सूचना दी थी या नहीं और यदि मनजीत बयान देने की स्थिति में थीं तो उनका बयान समय पर क्यों दर्ज नहीं हुआ. पुलिस अब घटनाक्रम को जोड़कर इन सवालों के जवाब तलाश रही है.