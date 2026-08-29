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पंजाबी इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत, चंडीगढ़ से अपहरण करके पेड़ से बांधकर लगा दी गई थी आग

पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की PGIMER चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि उन्हें सेक्टर 34 से अगवा कर मोरिंडा के पास पेड़ से बांधकर आग लगाई गई थी. अब पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:03 PM IST
पंजाबी इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत, चंडीगढ़ से अपहरण करके पेड़ से बांधकर लगा दी गई थी आग

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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