/किडनैप, बेरहमी से पिटाई और जिंदा जलाया: इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर मर्डर केस में नया मोड़, क्राइम सीन भी बदला!

पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौर हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मंगलवार देर रात सेक्टर-38 की मोटर मार्केट से आरोपी परमिंदर उर्फ पिंडा की गिरफ्तारी हुतई है. उससे पूछताछ में मामले का क्राइम सीन ही बदल गया है. शुरुआती थ्योरी के उलट, पुलिस जांच में साफ हुआ है कि वारदात मोरिंडा की बजाय सेक्टर-34 में अंजाम दी गई थी. अदालत से 4 दिन की रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस मुख्य आरोपी रिंकू की तलाश में दबिश दे रही है.
मंजीत कौर की मौत के करीब दो हफ्ते बाद गिरफ्तार किया गया परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा कपूरथला का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, मंजीत कौर के कथित अपहरण के बाद से ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल टावर लोकेशन खंगाली जा रही थी. इन तकनीकी साक्ष्यों से पुष्टि हुई कि वारदात के वक्त परमिंदर घटनास्थल के आसपास ही मौजूद था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.
पूछताछ में परमिंदर ने मंजीत के अपहरण में शामिल होने की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन खुद आग लगाने के आरोप से साफ इनकार किया है. उसने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं.
शुरुआती जांच के आधार पर दर्ज मामले के मुताबिक 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात मंजीत को उसके कुछ परिचितों ने सेक्टर-34 बुलाया था. वहां उसके साथ मारपीट की गई और जबरन कार में बैठा लिया गया.
आरोप था कि आरोपी उसे मोरिंडा के पास जंगल में ले गए, पेड़ से बांधा और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इसके बाद मंजीत के एक परिचित ने मौके पर पहुंचकर कंबल से आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया.
मोरिंडा और मोहाली के बाद गंभीर हालत में मंजीत को चंडीगढ़ के पीजीआई (PGI) में भर्ती कराया गया था, जहां करीब डेढ़ महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 26 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया.
परमिंदर से पूछताछ में सामने आई नई कहानी कुछ और ही है, जिसने पूरी थ्योरी बदल दी है. परमिंदर का दावा है कि मंजीत को मोरिंडा के जंगल में नहीं ले जाया गया था, बल्कि सेक्टर-34 के एक पार्क के पीछे रिंकू के साथ हुए विवाद के दौरान ही उस पर हमला हुआ और वहीं उसे आग के हवाले किया गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, परमिंदर ने बताया कि आग लगाने के बाद आरोपियों को कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगा, जिसके बाद उन्होंने खुद ही आग बुझा दी. आग बुझाने के बाद मुख्य आरोपी रिंकू, मंजीत को खरड़ स्थित एक फ्लैट में ले गया था, रिंकू को लग रहा था कि शायद मंजीत बच जाएगी. हालांकि पुलिस परमिंदर के इन दावों को पूरी तरह सच नहीं मान रही है और वैज्ञानिक व फॉरेंसिक सबूतों के जरिए उसकी कही बातों की पुष्टि करने में जुटी है.
पुलिस इस पूरे मामले को अब 'डबल मर्डर' के नजरिए से भी देख रही है, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि मौत के समय मंजीत करीब 7 हफ्ते की गर्भवती थी.
पुलिस पूछताछ में परमिंदर ने दावा किया कि मंजीत ने उस बच्चे का पिता उसे बताया था, जिससे उसने साफ इनकार किया. पुलिस का मानना है कि गर्भावस्था को लेकर उपजा विवाद भी इस हत्या की एक बड़ी वजह हो सकता है. मंजीत की मां ने शुरुआत में ही परमिंदर सिंह और रिंकू नाम के दो परिचितों पर शक जताया था, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी.
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जांच भटकाने के लिए सोशल मीडिया की किसी पुरानी रंजिश की कहानी गढ़ी गई थी? फिलहाल पुलिस परमिंदर से रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि मुख्य आरोपी रिंकू की गिरफ्तारी और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी व अन्य सबूत बरामद किए जा सकें.