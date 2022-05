Sidhu Moosewala Murder: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या, कल ही वापस ली गई थी सुरक्षा

Punjabi singer Moosewala shot dead: पंजाब के जानेमाने सिंगर सिद्धू मूसेवाला बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. फायरिंग में मूसेवाला समेत तीन अन्य लोगों को भी गोली लगी थी. सभी घायलों को मानसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हाल ही सुरक्षा हटाई गई थी.

#WATCH | Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, Punjab. Further details awaited. pic.twitter.com/suuKT20hEj

पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई रविवार को मानसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह चौंका देने वाली घटना पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला सहित 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है. सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब विधान सभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर मानसा से लड़ा था और उन्हें आप उम्मीदवार विजय सिंगला ने 63,000 मतों के भारी अंतर से हराया था. विजय सिंगला को हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था.

"The murder of Sidhu Moose Wala, Congress candidate from Punjab & a talented musician, has come as a terrible shock to Congress party & the entire nation. Our deepest condolences to his family, fans & friends," tweets Congress party pic.twitter.com/C6dwc4Tass

— ANI (@ANI) May 29, 2022