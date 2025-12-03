शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सीएम सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछ लिया?

Nati Koli Chicken CM Siddaramaiah: देसी मुर्गे वाली डिश खाकर सीएम सिद्धारमैया ने एक महिला पत्रकार से जो पूछा, कुछ लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं. दरअसल उन्होंने पूछ लिया कि क्या आप चिकन खाती हो जब जवाब मिला प्योर वेजिटेरियन. इसी पर सिद्धारमैया ने कुछ मिसिंग वाली बात कह दी.
अपने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने चिकन का स्वाद चखा. कांग्रेस पार्टी ने शायद दोनों नेताओं की एकजुटता दिखाने के लिए यह ब्रेकफास्ट मीटिंग रखवाई थी. मैन्यू में पारंपरिक मैसूर स्टाइल में पकाई गई नाटी कोली डिश थी. यह असल में देसी मुर्गे की डिश होती है. इसी दौरान सीएम सिद्धारमैया ने एक महिला रिपोर्टर से अजीब बात कह दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो उसके जीवन में कुछ मिसिंग है.
कर्नाटक के सीएम ने महिला रिपोर्टर से कहा कि शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होने की वजह से वह जिंदगी में कुछ मिस कर रही हैं. सिद्धारमैया ने रिपोर्टर से पूछा था कि क्या आपको चिकन पसंद है? जब रिपोर्टर ने जवाब दिया कि वह शुद्ध शाकाहारी हैं. तो सिद्धा यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि प्योर (यानी शुद्ध) का मतलब क्या है. क्या आप अंडे खाती हो?
रिपोर्टर ने कहा कि नहीं. इसी पर सीएम बोल गए कि फिर आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है. यह बातचीत शिवकुमार के सदाशिवनगर वाले घर पर हुई, जहां दोनों नेता साथ बैठे. मैन्यू में सिद्धारमैया के कई पसंदीदा व्यंजन परोसे गए थे. इसमें देसी मुर्गे के साथ स्वादिष्ट इडली भी थी.
चिकन खाने पर भाजपा को एतराज
उधर, सिद्धारमैया ने इडली के साथ जो चिकन डिश खाई, उस पर भाजपा ने उन्हें घेरा है. कर्नाटक भाजपा के नेताओं ने हनुमान जयंती के पवित्र मौके पर चिकन खाने पर एतराज जताया है. असेंबली में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि जब मंगलवार को पूरे स्टेट में हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया डिप्टी CM के घर पर चिकन का स्वाद ले रहे थे. इससे पहले भी उन्होंने हिंदू धर्मस्थल जाने से पहले मीट खाया था.
शिवकुमार के लिए वेजिटेरियन डिश और सिद्धारमैया के लिए नाटी कोली डिश परोसी गई थी. शिवकुमार की पत्नी ऊषा ने खाना बनाया था. दोनों नेताओं ने वहां दोहराया कि वे ब्रदर्स हैं और पार्टी में कोई मतभेद नहीं है.
