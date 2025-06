आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा में अचानक क्यों मच गई भगदड़? कहां हुई चूक, हो गया बड़ा खुलासा

Puri Jagannath Rath Yatra Stampede: ओडिशा के पुरी में गुंडिचा मंदिर के पास सारधाबली में रविवार सुबह जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने बताया कि यह घटना सुबह करीब चार बजे हुई, जब कई श्रद्धालु गुंडिचा मंदिर के पास एकत्र हुए थे. हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

राज्य सरकार कराएगी हादसे की जांच

ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना की जांच करेगी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. मृतकों की पहचान बलीपटना की प्रवती दास (52), गोदाभांगा की बसंती साहू (42) और भुवनेश्वर के प्रेमकांत मोहंती (78) के रूप में हुई है.

रथ यात्रा में अचानक क्यों मच गई भगदड़?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार की सुबह लगभग 1,500 भक्त रथों पर सवार तीन देवताओं (भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी शुभद्रा) की एक झलक पाने के लिए मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के आसपास एकत्र हुए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 4 बजे पवित्र चरमाला की लकड़ी से लदे दो ट्रक सरधाबली इलाके में घुस आए. दो ट्रकों के अप्रत्याशित रूप से घुसने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए और तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई.

क्या वीआईपी एंट्री की वजह से हुआ हादसा?

सुबह 3 बजे मंदिर पहुंचे पुरी के एक निवासी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था. स्वाधीन कुमार पांडा ने बताया कि वीआईपी लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया था और आम लोगों को दूर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा था. पांडा ने कहा, 'लोग प्रवेश द्वार से ही बाहर निकलने लगे, जिससे भीड़ बढ़ गई.' उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक मुद्दा था. उन्होंने आरोप लगाया कि अनधिकृत पास वाले कई वाहन मंदिर के पास आ गए थे.

पीड़ित ने लगाए बदइंतजामी के आरोप

इस बीच, जान गंवाने वाली एक पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि घटना के समय कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. पीड़िता के पति ने बताया, 'जब यह घटना हुई तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही अग्निशमन अधिकारी, न ही बचाव दल, न ही अस्पताल की टीम.' एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि 'लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े' और कुछ ही मिनटों में कई लोग बेहोश हो गए. उन्होंने कहा कि वे मदद के लिए सूचना केंद्र पहुंचे. हालांकि, प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि केंद्र कुछ नहीं कर सका और एम्बुलेंस घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर खड़ी थी.

Puri, Odisha: A man who lost his wife in the stampede says, "When this incident happened, no one responded, neither the fire officials, nor the rescue team, nor the hospital team. This is a pathetic incident that cannot be expressed..." https://t.co/jFE36gLDfu pic.twitter.com/jDnfPfE7zR

— ANI (@ANI) June 29, 2025