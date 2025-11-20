Miracle! 10 दिनों से कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी मंदिर में हुआ चमत्कार

Jagannath Puri Miracle: जगन्नाथ पुरी मंदिर में यह घटना सप्ताह की शुरुआत में, सोमवार को हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 40 वर्ष का एक व्यक्ति अपने गोद में एक बच्चे को लेकर मंदिर परिसर में पहुंचा. बच्चा देखने में मृत-सा लग रहा था.
ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह घटना सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज है. जगन्नाथ मंदिर में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब एक परेशान पिता अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर मंदिर परिसर पहुंचा. परिजनों के अनुसार, बच्चा लंबे समय से कोमा में था और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को लेकर निराशाजनक राय दी थी. मंदिर में दर्शन के दौरान बच्चे में अचानक हलचल दिखाई देने लगी, जिसके बाद परिजन इसे चमत्कार मानने लगे.
परिवार का दावा है कि बच्चे की हालत अप्रत्याशित रूप से सुधर गई, जिसके कारण वहां मौजूद लोग भी आश्चर्यचकित रह गए. घटना के बाद से यह मामला श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जगन्नाथ पुरी मंदिर में यह घटना सप्ताह की शुरुआत में, सोमवार को हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 40 वर्ष का एक व्यक्ति अपने गोद में एक बच्चे को लेकर मंदिर परिसर में पहुंचा. बच्चा देखने में मृत-सा लग रहा था. सुरक्षा गार्डों ने नियमों के अनुसार उसे भीतर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति के जोर-जोर से रोने और बिलखने पर वे पीछे हट गए और उसे आगे बढ़ने दिया.
दुखी पिता ने ईश्वर से मांगा बेटे का जीवनदान
एक शख्स अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर मंदिर में प्रवेश करता है. मंदिर के भीरत पहुंचते ही वो बहुत जोर-जोर से रोने लगता है. वह अपने बेटे को मंदिर जमीन पर लेटा देता है. बच्चा बिलकुल भी होश में नहीं था. इस दौरान शख्स भगवान जगन्नाथ से अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगते हुए प्रार्थना करता है. उस समय वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये सीन बहुत ही मार्मिक था. वहां पर जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई थीं.
भगवान के आशीर्वाद से हुआ चमत्कार
इसी दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भी वहां पहुंचते हैं और वो बच्चे पर भगवान का चरणामृत छिड़कते हैं. उसी समय भगवान का चमत्कार वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा. बच्चा अपना सिर हिलाने लगता है. कुछ भक्तों ने बताया कि बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और अपने पिता की ओर देखा. यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्य और भावुकता से भर देने वाला था. तभी उस बच्चे के पिता ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि वो अपने बेटे को अस्पताल से लेकर सीधे मंदिर आया था. बेटा बीते 10 दिनों से ICU में था. नर्स ने बताया कि वो कोमा में है अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा. आप बेटे को अपने घर ले जाओ.
भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह के पास की थी प्रार्थना
अस्पताल से निकलने के बाद वह व्यक्ति अपने बीमार इकलौते बेटे को गोद में लिए नंगे पांव श्रीमंदिर पहुंचा. मंदिर के सेवायत सौम्य रंजन पांडा के अनुसार, सिंहद्वार के पास पहुंचते ही पिता ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और भगवान से अपने बच्चे की रक्षा की प्रार्थना करने लगा. उसकी व्याकुलता देखकर कुछ सेवायतों ने उसे सुझाव दिया कि वह गर्भगृह के पास जाकर सीधे प्रार्थना करे. इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसे कई लोग चमत्कारी बता रहे हैं. जब बीमार लड़के को पवित्र मूर्ति के पास रखा गया, तो उपस्थित लोगों के अनुसार उसने हल्का-सा सिर हिलाया.
