'आसमान का शेर था पुरवेश, सिंदूर में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलख उठे पिता

Who was Flight Lieutenant Purvesh Durgakar: असम में गुरुवार शाम हुए Su-30 MKI जेट क्रैश में वीरगति को प्राप्त हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भी सबक सिखाया था. यह बात बताते हुए पिता रविंद्र दुरगकर बिलख उठे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:11 PM IST
Role of Flight Lieutenant Purvesh Durgakar in Operation Sindoor: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही घमासान जंग के बीच भारत के दो होनहार पायलट भी देश के लिए शहीद हो गए हैं. दोनों पायलट देश की पूर्वी सीमा पर तैनात थे और गुरुवार शाम को असम के जोरहाट से एयर पेट्रोल पर निकले थे. तभी उनका Su-30 MKI फाइटर जेट कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया. वीरगति को प्राप्त हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर (28 वर्ष) पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा थे. चार दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई थी. जिसके चलते उसे भारत के सामने घुटने टेककर रहम की भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा था. 

'10 दिन पहले घर आया था मिलने'

लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरगकर के पिता रविंद्र दुरगकर अपने बेटे के अकस्मात जाने पर टूट गए हैं. उन्होंने रूंधे गले से बताया, 'क्रैश से एक दिन पहले मैंने अपने बेटे से बात की थी. 10 दिन पहले वह महाराष्ट्र में नागपुर के अपने घर भी आया था. जहां परिवार के साथ मिलन हुआ था. उसने नागपुर में स्कूलिंग की थी और फिलहाल बैचलर था.' 

एयरफोर्स के साथ जुड़ाव पर बात करते हुए उन्होंने बताया, 'पुरवेश भारतीय वायु सेना का हिस्सा होने पर बेहद गर्व महसूस करता था. वह कई बार फाइटर प्लेन उड़ाने के अनुभव और वायु सेना के जेट्स की स्पीड के बारे में बताता था. अपने साथियों के लिए उसके मन में बहुत सम्मान था.'

'बेटे ने सपना तो हासिल किया लेकिन...'

बेटे की मौजूदा पोस्टिंग के बारे में बताते हुए पिता दुरगकर ने कहा, 'वह मूल रूप से असम के तेजपुर में तैनात था. लेकिन इन दिनों रनवे की मरम्मत का काम चल रहा है. जिसके चलते वे जोरहाट से फ्लाइट ऑपरेट कर रहे थे.'  बेटे की मौत से टूटे रविंद्र दुरगकर ने कहा, 'उसने (बेटे ने) अपना सपना हासिल कर लिया, लेकिन वह जितना चाहता था, उतना राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया. उसका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रहा. जबकि वह और सेवा करना चाहता था.'

उन्होंने बताया कि बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था. पिता रविंद्र दुरगकर के अनुसार, 'शुरू में हमें पता नहीं था कि पुरवेश उस ऑपरेशन में शामिल है. उस समय उसके पास मोबाइल फोन नहीं था और हमारा भी उससे कोई संपर्क नहीं था. यह ऑपरेशन रुकने के 15 दिन बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान को धूल चटाने वालों में वह भी शामिल था.' 

ऑपरेशन सिंदूर में PAK को सिखाया था सबक

भारत ने यह ऑपरेशन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के जवाब में शुरू किया था. 7 मई से शुरू हुए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में बने लश्कर के आतंकी शिविरों पर हमला किया गया था. जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. जब पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की तो भारत ने उसके 11 एयरबेस और कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने 10 मई 2025 को सीजफायर का ऐलान कर दिया था. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Indian Air Force, Flight Lieutenant Purvesh Duragkar

