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Hindi Newsदेशफोन रख दें, वरना बंदूक..., दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के रूसी विदेश मंत्री लावरोव? वीडियो हुआ VIRAL

'फोन रख दें, वरना बंदूक...', दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के रूसी विदेश मंत्री लावरोव? वीडियो हुआ VIRAL

रूस के विदेश मंत्री 76 वर्षीय सर्गेई लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार बार-बार अपने फोन पर बात कर रहा था, इस पर अचानक उन्होंने पत्रकार को ऐसी बात कह दी कि वहां मौजूद हर कोई हक्का-बक्का रह गया. दरअसल लावरोव अपनी बेबाक शैली और तीखे जवाबों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. दिल्ली में भी उन्होंने वही अंदाज दिखाया.  

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 15, 2026, 09:04 PM IST
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दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के रूसी विदेश मंत्री लावरोव? (Sergey Lavrov)
दिल्ली में पत्रकार पर क्यों भड़के रूसी विदेश मंत्री लावरोव? (Sergey Lavrov)

नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने कुछ देर के लिए पूरे माहौल को बदल दिया. आमतौर पर बेहद गंभीर माने जाने वाले कूटनीतिक कार्यक्रम में अचानक हंसी गूंज उठी और इसकी वजह बना एक पत्रकार का बजता हुआ मोबाइल फोन. प्रेस वार्ता चल रही थी और लावरोव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. तभी हॉल में बैठे एक पत्रकार का फोन बज उठा. पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई. फोन उठाने के बाद पत्रकार ऊंची आवाज में बातचीत करने लगा, जिससे कार्यक्रम का ध्यान भटक गया.

लावरोव कुछ पल चुप रहे. उन्होंने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया, जिसने माहौल हल्का कर दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'सर, अगर आपने फोन जमा नहीं किया तो वे बंदूक निकाल लेंगे.' उनकी यह बात सुनते ही प्रेस हॉल में बैठे पत्रकारों और अधिकारियों के बीच हंसी छूट गई. कुछ सेकंड पहले तक जहां माहौल पूरी तरह औपचारिक था, वहीं अचानक हल्की-फुल्की मुस्कानें दिखाई देने लगीं.

 

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मजाक के बाद अपने अंदाज में लौटे लावरोव

दिलचस्प बात यह रही कि इस छोटे से मजाक के बाद लावरोव तुरंत अपने पुराने अंदाज में लौट आए और बिना किसी रुकावट के ब्रीफिंग जारी रखी. उनके इस सहज व्यवहार और टाइमिंग की काफी चर्चा हो रही है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग लावरोव की हाजिरजवाबी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का कहना है कि तनाव और गंभीर चर्चाओं के बीच ऐसे पल माहौल को थोड़ा मानवीय बना देते हैं.

पत्रकार से क्या बोले थे लावरोव?

नई दिल्ली में चल रही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त माहौल अचानक हल्का भी हुआ और थोड़ा असहज भी, जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बातचीत बार-बार एक पत्रकार के मोबाइल फोन से बाधित होने लगी. दरअसल, प्रेस वार्ता के बीच एक मीडियाकर्मी का फोन बज उठा. शुरुआत में लावरोव ने इसे सामान्य अंदाज में लिया और मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कहा, 'Can you just leave us sir? It’s either you yourself or your phone…' इतना कहने के बाद उन्होंने दोबारा रूसी भाषा में अपनी बात शुरू कर दी. लेकिन कुछ ही देर बाद वही पत्रकार फिर फोन पर बात करने लगा. इस बार लावरोव का चेहरा थोड़ा सख्त नजर आया. उन्होंने बीच में रुककर सीधे पत्रकार की तरफ देखा और कहा, 'Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us please.' हालांकि मामला यहीं नहीं रुका. कुछ क्षण बाद लावरोव ने हल्के व्यंग्य और नाराजगी भरे अंदाज में फिर कहा, 'Sir excuse me, if you don't surrender your phone, they will take out a gun.'

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 13 मई 2026 को दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे. इस यात्रा को भारत-रूस रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना गया, क्योंकि ऐसे समय में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई जब दुनिया भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और वैश्विक दबावों से जूझ रही है. नई दिल्ली में लावरोव ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की. इसके अलावा उन्होंने भारत की अध्यक्षता में आयोजित BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया. बैठक में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

भारत-रूस के संबंधों को बताया रॉक सॉलिड 

इस दौरान लावरोव ने भारत-रूस संबंधों को 'अटूट' और 'रॉक सॉलिड' बताते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रूस भारत को तेल और ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति जारी रखेगा, चाहे उस पर कितना भी बाहरी दबाव क्यों न डाला जाए. बैठक में व्यापार बढ़ाने, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी गहन चर्चा हुई. खास तौर पर तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर दोनों पक्षों ने सहयोग जारी रखने पर जोर दिया. BRICS मंच पर भी भारत और रूस ने आपसी तालमेल को मजबूत करने का संदेश दिया. दोनों देशों ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने और पश्चिमी दबावों के बीच स्वतंत्र रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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