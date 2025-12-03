Putin India Visit: समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?

Vladimir Putin News: पुतिन 4 दिसंबर की रात को भारत आएंगे. उनके लिए पीएम मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक प्राइवेट डिनर आयोजित करेंगे. यह दौरा भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने की भी निशानी है.
Vladimir Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे. वह 23वें भारत और रूस द्विपक्षीय सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ हिस्सा लेंगे. पिछले 4 साल में यह पुतिन का पहला भारत दौरा है. 30 घंटे का पुतिन का यह दौरा दोनों ही देशों के सामरिक रिश्तों में एक नए आयाम खोलेगा. इस दौरान कई बड़े समझौते, कारोबारियों के साथ बैठकें और डिनर होगा.
पुतिन का विमान कब भारत लैंड करेगा?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन 4 दिसंबर की रात को भारत आएंगे. उनके लिए पीएम मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक प्राइवेट डिनर आयोजित करेंगे. यह दौरा भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने की भी निशानी है, जो इसे दोनों देशों के लिए बहुत अहम बनाता है. इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि 2022 में यूक्रेन में रूस की मिलिट्री कार्रवाई शुरू होने के बाद से यह पुतिन का भारत का पहला दौरा है.
5 दिसंबर को क्या करेंगे पुतिन?
कार्यक्रमों का सिलसिला 5 दिसंबर को शुरू होगा. सुबह पुतिन राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके बाद वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट जाएंगे.
भारत-रूस समिट कब होगा?
5 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें इंडिया-रूस समिट में हिस्सा लेंगे. इस मीटिंग के दौरान डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जैसे एरिया में कई जरूरी एग्रीमेंट होने की उम्मीद है. दोनों नेता अपनी बातचीत के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे.
भारत-रूस बिजनेस फोरम किस समय शुरू होगा?
5 दिसंबर की दोपहर करीब 4 बजे, दोनों नेता इंडिया-रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दोनों नेता बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए भारत मंडपम जाएंगे. यह चर्चा आपसी व्यापार को और मजबूत करने पर फोकस होगी. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी इजाफा हुआ है.
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देश एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट को भी फाइनल कर रहे हैं, जिससे स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड भारतीय वर्कर्स को रूस के कंस्ट्रक्शन, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने की इजाजत मिलेगी.
इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ संभावित फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और डिफेंस संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी.
राष्ट्रपति मुर्मू से कब मिलेंगे पुतिन?
शाम 7 बजे पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पुतिन के स्वागत में एक राज्यभोज आयोजित किया जाएगा. यानी पुतिन करीब 30 घंटे का वक्त भारत में बिताएंगे और 5 दिसंबर की रात को रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.
