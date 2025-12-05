डिफेंस, स्पोर्ट्स और हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM मोदी ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे की तरह'

Vladimir Putin on India Tour: आज पुतिन के दौरे का दूसरा दिन है जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनका पूरा फोकस ट्रेड, डिफेंस, हेल्थ और एनर्जी से जुड़े समझौतों पर रहा.
2nd Day of Putin Tour: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार (4 दिसंबर) को भारत के दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे. पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आज पुतिन के दौरे का दूसरा दिन है जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनका पूरा फोकस ट्रेड, डिफेंस, हेल्थ और एनर्जी से जुड़े समझौतों पर रहा. मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया. शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे. साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला भारतीय दौरा है.
पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे बताया कि भारत और रूस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं. पीएम ने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है. पीएम ने कहा कि इसके लिए 2030 तक के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बन चुकी है. इसी दौरान पीएम ने ये भी ऐलान कर दिया कि भारत ने रूसी नागरिकों के लिए फ्री ई-टूरिस्ट वीजा शुरू करेगा. इस वीजा की वैधता 30 दिनों तक रहेगी.
