थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए नेता प्रतिपक्ष? सामने आई बड़ी वजह

Putin India Visit: राष्ट्रपति भवन में रूस के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में डिनर आयोजित किया गया जिसमें शशि थरूर को बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया. सूत्रों ने बताया है कि राज्य समारोहों में आमंत्रण व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, बल्कि पिछले कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और परंपरा को देखते हुए तय किया जाता है. इसी बीच भारत और रूस के बीच 19 बड़े समझौते भी साइन हुए हैं.

न्योते को लेकर सामने आई वजह

राष्ट्रपति भवन के सूत्रों का कहना है कि किसी भी राज्य समारोह में निमंत्रण देना किसी पद का अधिकार नहीं होता है. यह पूरी तरह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है कि किसे बुलाया जाए और किसे नहीं बुलाया जाए. सूत्रों के अनुसार निमंत्रण तय करते समय यह भी देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने पहले ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराई है या नहीं.

बताया गया कि कई बार विपक्ष के नेता गणतंत्र दिवस या मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण समारोहों में उपस्थित नहीं रहे हैं. इस वजह से निमंत्रण भेजने का फैसला पिछली परंपरा और रिकॉर्ड को देखकर लिया जाता है. सूत्रों का कहना है कि जब राष्ट्रपति खुद किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, तो उनका सम्मान करना जरूरी माना जाता है, लेकिन अंत में फैसला राष्ट्रपति भवन का ही होता है.

इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रनेत का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा की हर संसद की परंपरा और मर्यादा को तोड़कर जो भारतीय संसदीय की परंपरा रही है जो मानक रहे हैं. जिस तरह से जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हो विजिटंग डिग्रट्रीज आकर मिलते हैं, चाहें वो बराक ओबामा रहे हों, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे सुषमा स्वाराज जी से मिलते हैं, या अटल जी जब प्रधानमंत्री हों और जॉर्ज बुश आए हों तो वह सोनिया जी से मिलते हैं जब वो LOP थी. तो यह हमेशा से ही हेल्दी प्रैक्टिश रही है किसी भी संपन्न लोकतंत्र की और हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक बहुत सारी विचार धाराओं का पॉइंट हैं. जब आप लोकसभा में LoP और राज्यसभा में LoP को स्टेट डिनर पर नहीं बुलाते हैं, तो इसपर कई सवाल उठते हैं. सरकार की बात तब तक सुनी जानी चाहिए जब तक वह सही तरीके से बोल रही हो. LoP और मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाना दिखाता है कि PM नहीं चाहते कि लाइमलाइट उनके अलावा किसी और पर पड़े.

भारत-रूस के बीच साइन हुए 19 समझौते

पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कुल 19 समझौते हुए हैं. इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को मजबूत बनाना है. बता दें कि इस समझौते में शिपबिल्डिंग में सहयोग, भारतीय नाविकों को बर्फीली समुद्री जगहों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौते शामिल हैं. दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आर्थिक साझेदारी और अधिक मजबूत होने वाली है.

मोदी-पुतिन का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया और कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है. पुतिन ने भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ तेल और गैस पर बातचीत करना नहीं है, बल्कि भारत के साथ हर क्षेत्र में व्यापार बढ़ाना है.

रूस से तेल खरीद पर अमेरिका का विवाद

पुतिन ने साफ कहा है कि रूस भारत को बिना रुकावट लगातार तेल देता रहेगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस से तेल ना खरीदने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया हुआ है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप था कि भारत रूसी तेल और हथियार खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है.