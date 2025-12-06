Advertisement
trendingNow13030815
Hindi Newsदेश

थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए नेता प्रतिपक्ष? सामने आई बड़ी वजह

Putin India Visit: राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया गया. इसी बीच यह खबर चर्चा में है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता मिला है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है. अब इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए नेता प्रतिपक्ष? सामने आई बड़ी वजह

Putin India Visit: राष्ट्रपति भवन में रूस के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में डिनर आयोजित किया गया जिसमें शशि थरूर को बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया. सूत्रों ने बताया है कि राज्य समारोहों में आमंत्रण व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, बल्कि पिछले कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और परंपरा को देखते हुए तय किया जाता है. इसी बीच भारत और रूस के बीच 19 बड़े समझौते भी साइन हुए हैं.

न्योते को लेकर सामने आई वजह
राष्ट्रपति भवन के सूत्रों का कहना है कि किसी भी राज्य समारोह में निमंत्रण देना किसी पद का अधिकार नहीं होता है. यह पूरी तरह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है कि किसे बुलाया जाए और किसे नहीं बुलाया जाए. सूत्रों के अनुसार निमंत्रण तय करते समय यह भी देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने पहले ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराई है या नहीं.

बताया गया कि कई बार विपक्ष के नेता गणतंत्र दिवस या मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण समारोहों में उपस्थित नहीं रहे हैं. इस वजह से निमंत्रण भेजने का फैसला पिछली परंपरा और रिकॉर्ड को देखकर लिया जाता है. सूत्रों का कहना है कि जब राष्ट्रपति खुद किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, तो उनका सम्मान करना जरूरी माना जाता है, लेकिन अंत में फैसला राष्ट्रपति भवन का ही होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रनेत का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा की हर संसद की परंपरा और मर्यादा को तोड़कर जो भारतीय संसदीय की परंपरा रही है जो मानक रहे हैं. जिस तरह से जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हो विजिटंग डिग्रट्रीज आकर मिलते हैं, चाहें वो बराक ओबामा रहे हों, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे सुषमा स्वाराज जी से मिलते हैं, या अटल जी जब प्रधानमंत्री हों और जॉर्ज बुश आए हों तो वह सोनिया जी से मिलते हैं जब वो LOP थी. तो यह हमेशा से ही हेल्दी प्रैक्टिश रही है किसी भी संपन्न लोकतंत्र की और हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक बहुत सारी विचार धाराओं का पॉइंट हैं. जब आप लोकसभा में LoP और राज्यसभा में LoP को स्टेट डिनर पर नहीं बुलाते हैं, तो इसपर कई सवाल उठते हैं. सरकार की बात तब तक सुनी जानी चाहिए जब तक वह सही तरीके से बोल रही हो. LoP और मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाना दिखाता है कि PM नहीं चाहते कि लाइमलाइट उनके अलावा किसी और पर पड़े.

भारत-रूस के बीच साइन हुए 19 समझौते
पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कुल 19 समझौते हुए हैं. इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को मजबूत बनाना है. बता दें कि इस समझौते में शिपबिल्डिंग में सहयोग, भारतीय नाविकों को बर्फीली समुद्री जगहों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौते शामिल हैं. दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आर्थिक साझेदारी और अधिक मजबूत होने वाली है.

मोदी-पुतिन का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया और कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है. पुतिन ने भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ तेल और गैस पर बातचीत करना नहीं है, बल्कि भारत के साथ हर क्षेत्र में व्यापार बढ़ाना है.

रूस से तेल खरीद पर अमेरिका का विवाद
पुतिन ने साफ कहा है कि रूस भारत को बिना रुकावट लगातार तेल देता रहेगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस से तेल ना खरीदने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया हुआ है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप था कि भारत रूसी तेल और हथियार खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

putin india visit

Trending news

कैसे बांग्लादेश पहुंची थीं गर्भवति सोनाली खातून? SC के आदेश पर लाया गया वापस
Sonali khatun
कैसे बांग्लादेश पहुंची थीं गर्भवति सोनाली खातून? SC के आदेश पर लाया गया वापस
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते