Putin on Modi: भारत में पिछले कुछ घंटे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान की काफी चर्चा है. वह मोदी की तारीफ तो पहले भी कर चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए खुलकर बोला है. पुतिन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देशहित में फैसला लेने से डराया या धमकाया नहीं जा सकता. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध चौतरफा बढ़ रहे हैं. आगे पुतिन ने जो कहा उसे सुनकर भाजपा नेता और सपोर्टर खुश हो जाएंगे. जी हां पुतिन ने 'मोदी की गारंटी' की बात कर दी. हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भी मोदी की गारंटी की काफी चर्चा थी. पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों की मुख्य गारंटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीतियां हैं. मेरा साफ मानना है कि मोदी को जबरन देशहित और भारतीयों के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. ऐसा प्रेशर है मैं जानता हूं. कभी-कभी तो मैं भारत के हित में लिए गए उनके फैसले के बारे में जानकर चकित रह जाता हूं. पुतिन 'मेक इन इंडिया' पहल की भी प्रशंसा कर चुके हैं. पुतिन कुछ महीने पहले मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बता चुके हैं. ऐसे में यह सवाल पैदा हो सकता है कि मोदी और पुतिन की दोस्ती कब से हैं. एक राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ-साथ उनके बीच कैसी केमिस्ट्री है?

December 7, 2023