तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं. शुक्रवार (5 दिसंबर) को वो पीएम मोदी के साथ हैदारबाद हाउस पहुंचे जहां दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित किया. ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, 'मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभी सहयोगियों का रशियन डेलीगेशन को दिए गए आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं पीएम मोदी को भी उनके निवास पर कल के दिए गए रात्रिभोज के लिए आभार व्यक्त करता हूं.' इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रूस की ओर से भारत को लगातार फ्यूल की सर्विसेज जारी रहेंगी.

रूसी राष्ट्रपति ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रूस भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है. इस दौरान पुतिन ने ये भी कहा कि दोनों देश भुगतान निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब वाणिज्यिक लेन-देन में इसका हिस्सा 96 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. पुतिन के इस ऐलान के बाद एक तरफ जहां भारतीयों को राहत और खुशी महसूस हो रही होगी तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इस ऐलान से तिलमिला गए होंगे.

पुतिन के ऐलान पर ट्रंप को छटपटाहट क्यों?

पुतिन के भारत को तेल का की आपूर्ति जारी रखने पर ट्रंप को छटपटाहट क्यों होगी? ये ऐसा सवाल है जो आपके जेहन में लगातार उठ रहा होगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है. दरअसल ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी लेकिन रूस है कि मानता ही नहीं. इस युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने रूस पर कई प्रकार के वैश्विक प्रतिबंध और महंगे टैरिफ लगाए ताकि रूस की आर्थिक स्थित को प्रभावित कर सके लेकिन रूस की आय का एक बड़ा हिस्सा भारत बना हुआ है. चूंकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है और रूस गल्फ कंट्री से कम रेट पर भारत को तेल मुहैय्या करवा रहा है. इससे भारत को कम पैसों में तेल भी मिल जाता है और रूस की इकोनॉमी भी बनी रहती है.

भारत के रूस से तेल लेने पर ट्रंप को ऐतराज

भारत के रूस से तेल लेने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार विरोध किया और भारत को रूस से तेल लेने पर रोका. जब भारत नहीं माना तो ट्रंप ने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए पहले 25 प्रतिशत का टैरिफ और फिर बाद में 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया.ट्रंप ने भारत को रूस से तेल की डील कैंसिल करने के लिए हर दांव खेला लेकिन पुतिन-मोदी की दोस्ती के आगे ट्रंप की सारी कोशिशें बेकार रहीं. ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का हैदराबाद हाउस से ये ऐलान कि भारत को रूस की ओर से तेल की आपूर्ति जारी रहेगी, से ट्रंप की तिलमिलाहट जरूर बढ़ गई होगी.

