Advertisement
trendingNow12999527
Hindi Newsदेश

Putin India Visit: दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!

Vladimir Putin: अक्टूबर में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ फोन पर बात की थी और दोनों ही नेताओं ने बेहद खास रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Putin India Visit: दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!

Putin-PM Modi Friendship: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे. यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. रॉसकांग्रेस के मुताबिक, पुतिन भारत आकर रूस-भारत फोरम के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे. रॉसकांग्रेस ही इसका आयोजन कर रहा है. उसने कहा कि पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे. अक्टूबर में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ फोन पर बात की थी और दोनों ही नेताओं ने बेहद खास रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी. 

रूस ने कही थी ये बात

यह खबर ऐसे समय में आई है जब रूसी सरकारी मीडिया TASS ने कहा है कि रूस साल के अंत से पहले पुतिन की भारत यात्रा के लिए 'सक्रिय रूप से तैयारी' कर रहा है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, 'हम इस समय पुतिन की भारत यात्रा की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल के आखिर से पहले प्रस्तावित है. हमें उम्मीद है कि यह एक सार्थक यात्रा होगी.' दोनों देशों के बीच संभावित लेबर मोबिलिटी समझौते के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा, 'हमें अपनी बात से आगे नहीं बढ़ना चाहिए. हम समय आने पर सभी समझौतों की घोषणा करेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सजा के तौर पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था. दरअसल, यह अमेरिकी की यूक्रेन पर चल रहे रूसी आक्रमण को रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी. 

क्या टैरिफ कम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर बेहद करीब हैं, जिससे वह भारतीय सामानों पर टैरिफ रेट कम कर सकते हैं. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को भारत के रूसी तेल की खरीद में कमी का जिक्र किया, जो 2022 में जंग शुरू होने के बाद से तेजी से बढ़ी है.

मोदी और पुतिन की पिछली मुलाकात बीजिंग में हुई थी, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सितंबर में बंदरगाह शहर तियानजिन में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था. तीनों नेताओं की तस्वीरें ली गईं थीं, जिनमें वे किनारे पर बातचीत करते और हल्के-फुल्के अंदाज में हंसते हुए दिखाई दे रहे थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

putin india visit

Trending news

दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप