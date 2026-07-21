/बोर्डिंग पास होने के बावजूद बच्चे को फ्लाइट में बैठने से रोका, कतर एयरवेज को पड़ी 10 लाख की चपत

Consumer Court Fine Qatar Airways: कतर एयरवेज ने एक मासूम बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया. बोर्डिंग पास हाथ में होने के बाद भी एयरलाइन ने जो मनमानी की, उससे एक पूरा परिवार मानसिक तनाव में आ गया. अब केरल के कंज्यूमर कोर्ट ने कतर एयरवेज को करारा झटका देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
यह मामला इटली में काम करने वाले भारतीय नागरिक रोशन जोस और उनके परिवार से जुड़ा है. रोशन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ नवंबर 2018 में छुट्टियां बिताने कोच्चि आए थे. वापस इटली जाते समय कतर एयरवेज ने उनके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और पूरे परिवार के टिकट और बोर्डिंग पास जारी कर दिए. लेकिन जब वे कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्हें ढाई घंटे तक इंतजार कराया गया. फ्लाइट छूटने से ठीक 10 मिनट पहले एयरलाइन ने उनके 6 साल के बड़े बेटे को यह कहकर रोक दिया कि उसके पास अलग वीजा नहीं है.
दोहा में 10 महीने के बच्चे को भी रोका
मजबूर होकर परिवार ने बड़े बेटे को एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों के हवाले किया और दोहा के लिए निकल गए. असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वे दोहा पहुंचे. दोहा में कतर एयरवेज ने उनके 10 महीने के छोटे बच्चे को इटली जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया. हैरानी की बात यह थी कि कोच्चि से ही बच्चे का वैध बोर्डिंग पास जारी हो चुका था. काफी देर तक परेशान करने के बाद भी एयरलाइन ने बच्चे को ले जाने से मना कर दिया.
परिवार को सहना पड़ा भारी तनाव
जॉब बचाने के चक्कर में मां को अकेले इटली जाना पड़ा, जबकि पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर वापस कोच्चि लौट आए. बच्चे को हफ्तों तक भारत में रिश्तेदारों के पास छोड़ना पड़ा. इस दौरान परिवार को भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा और तनाव का सामना करना पड़ा. एयरलाइन की इस मनमानी से हंसता-खेलता परिवार एक झटके में अलग-अलग बंट गया.
कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन को लगाई फटकार
मामला एरनाकुलम के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गया. कोर्ट के अध्यक्ष डी.बी. बीनू की पीठ ने कतर एयरवेज के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि जब एयरलाइन ने इटली से भारत आते समय उन्हीं कागजातों को सही माना था, तो लौटते समय बच्चे को रोकना पूरी तरह से गलत और मनमाना है. कोर्ट ने एयरलाइन के इस रवैये को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना.
10 लाख रुपये मुआवजे का दिया आदेश
कंज्यूमर कोर्ट ने कतर एयरवेज को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को मानसिक उत्पीड़न के बदले 10 लाख रुपये का मुआवजा दे. इसके साथ ही केस का खर्च उठाने के लिए 25,000 रुपये अलग से देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एयरलाइन को 45 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करने को कहा है. अगर कतर एयरवेज तय समय में पैसे नहीं देता है, तो उसे 9 फीसदी सालाना ब्याज के साथ यह रकम चुकानी होगी.