Qatar Airways: दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में फुल इमरजेंसी, अचानक गिरा केबिन प्रेशर; अहमदाबाद में लैंडिंग

Doha to HongKong Flight: दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में तकनीकी खामी आने की वजह से उसे अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा. एयरक्राफ्ट को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर सुरक्षित लैंड कराया गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:00 PM IST
Qatar Airways: बीते कुछ महीने एविएशन सेक्टर के लिए बुरा सपना साबित हुए हैं. अहमदाबाद एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश होने के बाद से लगातार विमानों में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कोई ना कोई तकनीकी खामी विमानों में सामने आ रही है. ऐसा ही एक मामला मंगलवार को उस वक्त सामने आया, जब दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में तकनीकी खामी आने की वजह से उसे अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा. एयरक्राफ्ट को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर सुरक्षित लैंड कराया गया.

विमान की कराई कई तकनीकी जांच

कतर एयरवेज ने कहा कि विमान की हालात जानने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरदार वल्लभभाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया क्योंकि केबिन प्रेशर अचानक से कम हो गया था. जिस वक्त क्रू ने फुल इमरजेंसी घोषित की, उस वक्त बोइंग 777 एयरक्राफ्ट भारतीय एयरस्पेस के ऊपर से गुजर रहा था. अचानक से विमान के प्रेशर उपकरणों में खराबी आ गई.

खाली कराया गया रनवे 

जब विमान में दोपहर 2.12 मिनट पर गड़बड़ी का मैसेज आया तो अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) ने एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराने के लिए रनवे खाली कराया. इसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया और एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रनवे के पास खड़ा कर दिया गया. एहतियातन चांदखेड़ा फायर स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया. इसके बाद 2 बजकर 32 मिनट पर विमान की लैंडिंग कराई गई. सभी पैसेंजर्स और क्रू सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है. एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि केबिन प्रेशर की रीडिंग्स में अचानक गिरावट के बाद पायलट ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया. इसके बाद नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए विमान को मोड़ा गया. विमान की जांच अभी भी जारी है. विमान से सभी यात्रियों को उतारकर उनके लिए आगे के सफर का इंतजाम कराया जा रहा है. 

 

