Advertisement
trendingNow12978116
Hindi Newsदेश

मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'

Mughal Harem Stories : कहा जाता है कि मुगल हरम में सूरज ढ़लते ही बेगमें बेचैन होने लगती थीं. 400 साल पहले कोई गोली और टेबलेट तो तब होती नहीं थी. इसलिए सबको ठीक होने के लिए क्या 'इलाज' करना पड़ता था उसे जानकर आपके दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mughal Queens AI Photo
Mughal Queens AI Photo

queens of mughal harem suffering: मुगल हरम में बेगमों और रानियों का जलवा ही अलग था. सुबह पौ फटने से लेकर दोपहर तक उनके चेहरे इतने खिलखिलाते और चमकते रहते थे कि मत पूछिए. लेकिन गोधूलि की बेला लगते ही उनकी साइकॉलजी यानी मनोदशा खराब होने लगती थी. खासकर सूरज ढलने के साथ ही मुगल रानियां एंजायटी का शिकार होने लगती थीं. इसकी वजह इतनी सिंपल थी कि लोगों को यकीन नहीं होगा. मुगल काल के उस दौर में 500 साल पहले हकीकत में ऐसा डर और भय का माहौल क्यों था आइए बताते हैं.

मुगल हरम में शाम ढलते ही...

मुगल हरम में बादशाहों की बेगमें, बहू बेटियां और वो औरतें रहती थीं जिन्हें वो जीतकर या खरीदकर लाते थे. बेगमों और उनकी रखैलों की सेवा पानी के लिए सैकड़ों कनीसें यानी दासियां और सुरक्षा के लिए किन्नरों की खास यूनिट तैनात रहती थी. लेकिन बेगमों का शाम का समय अक्सर बेचैनी से कटता था. दिनभर बढ़िया खाना पीना, इधर उधर की खुसुरफुसुर और हरम में खेले जाने वाले खेल देखने में उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था. 

बोरियत नाम का शब्द मानो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन सूरज ढलते ही उनमें अजीब सा खौफ तारी होने लगता था. वो खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाती थीं. यानी शाम का पूरा समय सबके लिए मुश्किलों से भरा होता था और बेचैनी का वो आलम कभी कभार की नहीं बल्कि पर्मानेंट समस्या थी.
  
रानियों की टेंशन

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल मुगलों की बेगमों को पहली टेंशन ये होती थी अंधेरा होने से पहले खुद को सजधज कर तैयार होना होता था. उस समय बिजली तो थी नहीं. रोशनी के लिए मशालें होती थीं. वहीं रानियां उस दौर में मौजूद मेकअप के सारे सामान का बखूबी इस्तेमाल करती थीं. उनके जिस्म से खुशबू आती थी. दिखने में वो 'हूर' और 'परी' से कम नहीं लगती थीं. ये सारी कवायद वो अपने-अपने हिसाब से करती थीं. जिसकी वजह ये थी कि बादशाह अगर थकान उतारने और मन बहलाने यानी क्वालिटी टाइम स्पेंट करने के लिए जिसके भी रूम में आ जाएं तो कहीं उसकी अस्त व्यस्त हालत देख भड़क न जाएं. कपड़ों का चुनाव करने से लेकर बाल संवारने और खुशबू यानी इत्र का चुनाव करना भी कम टेंशन वाला काम नहीं था.

बस एक इलाज

हर बादशाह की कई बेगमें होती थीं. सबका एक सूत्रीय एजेंडा कहें या ख्वाहिश बस इतनी सी रहती थी कि वो इतनी सुंदर दिखें कि बादशाह पहली नजर पड़ते ही खिंचे चले आएं. बेचैनी बस यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि बादशाह आ जाएं और किसी बात से नाराज होकर चले जाएं तो पता नहीं उनकी खिदमत करने का मौका कब मिले, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता था. 

एक डर ये भी था

बेगम हो या दासी सबको अदब का ख्याल रखना होता था. पांव दबाने से लेकर मसाज देने और रोमांस के दौरान किसी भी एक्शन में बादशाह की शान में गुस्ताखी हो जाती थी तो जान का खतरा मंडराने लगता था. सुरक्षा के लिए तैनात ख्वाजासरा यानी किन्नरों की गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरम में सीक्रेट तहखाना होता था जहां से चीखें सुनाई देती थीं, जिन्हें सुनकर बेगमों का कलेजा कांप जाता था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Mughals

Trending news

ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
Assam news
ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण