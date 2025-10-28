मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'

queens of mughal harem suffering: मुगल हरम में बेगमों और रानियों का जलवा ही अलग था. सुबह पौ फटने से लेकर दोपहर तक उनके चेहरे इतने खिलखिलाते और चमकते रहते थे कि मत पूछिए. लेकिन गोधूलि की बेला लगते ही उनकी साइकॉलजी यानी मनोदशा खराब होने लगती थी. खासकर सूरज ढलने के साथ ही मुगल रानियां एंजायटी का शिकार होने लगती थीं. इसकी वजह इतनी सिंपल थी कि लोगों को यकीन नहीं होगा. मुगल काल के उस दौर में 500 साल पहले हकीकत में ऐसा डर और भय का माहौल क्यों था आइए बताते हैं.

मुगल हरम में शाम ढलते ही...

मुगल हरम में बादशाहों की बेगमें, बहू बेटियां और वो औरतें रहती थीं जिन्हें वो जीतकर या खरीदकर लाते थे. बेगमों और उनकी रखैलों की सेवा पानी के लिए सैकड़ों कनीसें यानी दासियां और सुरक्षा के लिए किन्नरों की खास यूनिट तैनात रहती थी. लेकिन बेगमों का शाम का समय अक्सर बेचैनी से कटता था. दिनभर बढ़िया खाना पीना, इधर उधर की खुसुरफुसुर और हरम में खेले जाने वाले खेल देखने में उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता था.

बोरियत नाम का शब्द मानो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन सूरज ढलते ही उनमें अजीब सा खौफ तारी होने लगता था. वो खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाती थीं. यानी शाम का पूरा समय सबके लिए मुश्किलों से भरा होता था और बेचैनी का वो आलम कभी कभार की नहीं बल्कि पर्मानेंट समस्या थी.



रानियों की टेंशन

दरअसल मुगलों की बेगमों को पहली टेंशन ये होती थी अंधेरा होने से पहले खुद को सजधज कर तैयार होना होता था. उस समय बिजली तो थी नहीं. रोशनी के लिए मशालें होती थीं. वहीं रानियां उस दौर में मौजूद मेकअप के सारे सामान का बखूबी इस्तेमाल करती थीं. उनके जिस्म से खुशबू आती थी. दिखने में वो 'हूर' और 'परी' से कम नहीं लगती थीं. ये सारी कवायद वो अपने-अपने हिसाब से करती थीं. जिसकी वजह ये थी कि बादशाह अगर थकान उतारने और मन बहलाने यानी क्वालिटी टाइम स्पेंट करने के लिए जिसके भी रूम में आ जाएं तो कहीं उसकी अस्त व्यस्त हालत देख भड़क न जाएं. कपड़ों का चुनाव करने से लेकर बाल संवारने और खुशबू यानी इत्र का चुनाव करना भी कम टेंशन वाला काम नहीं था.

बस एक इलाज

हर बादशाह की कई बेगमें होती थीं. सबका एक सूत्रीय एजेंडा कहें या ख्वाहिश बस इतनी सी रहती थी कि वो इतनी सुंदर दिखें कि बादशाह पहली नजर पड़ते ही खिंचे चले आएं. बेचैनी बस यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि बादशाह आ जाएं और किसी बात से नाराज होकर चले जाएं तो पता नहीं उनकी खिदमत करने का मौका कब मिले, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता था.

एक डर ये भी था

बेगम हो या दासी सबको अदब का ख्याल रखना होता था. पांव दबाने से लेकर मसाज देने और रोमांस के दौरान किसी भी एक्शन में बादशाह की शान में गुस्ताखी हो जाती थी तो जान का खतरा मंडराने लगता था. सुरक्षा के लिए तैनात ख्वाजासरा यानी किन्नरों की गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरम में सीक्रेट तहखाना होता था जहां से चीखें सुनाई देती थीं, जिन्हें सुनकर बेगमों का कलेजा कांप जाता था.