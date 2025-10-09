Karnataka: कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल

Quran Recitation: बीजेपी के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष अरविंद बेल्लाड ने कहा, 'यह सरकारी कार्यक्रम था. वह कैसे एक इमाम को बुलाकर कुरान पढ़वा सकते हैं...कांग्रेस के झंडे उस सरकारी कार्यक्रम में थे और अधिकारी भी मौजूद थे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव कर रहे थे.'
Trending Photos
Karnataka BJP Vs Congress: कर्नाटक में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. 5 अक्टूबर को हुबली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कुरान पढ़ते हुए एक मुस्लिम शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. इसके लेकर विपक्षी बीजेपी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह 'सरकारी कार्यक्रम' है. बीजेपी ने आगे आरोप लगाया कि यह सभी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन है. लेकिन कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है.
बीजेपी के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष अरविंद बेल्लाड ने कहा, 'यह सरकारी कार्यक्रम था. वह कैसे एक इमाम को बुलाकर कुरान पढ़वा सकते हैं...कांग्रेस के झंडे उस सरकारी कार्यक्रम में थे और अधिकारी भी मौजूद थे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव कर रहे थे.'
बीजेपी ने लिखा चीफ सेक्रेटरी को खत
कांग्रेस की ओर से सरकारी मंच का दुरुपयोग बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा, 'मैंने चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश को एक खत लिखा है, जिसमें इस मामले की जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई लेने की मांग की है. अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो हम आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे.'
Blatant misuse of government platforms by the @INCKarnataka government in Karnataka!
In Hubballi, a publicly funded event was hijacked by Congress leaders and officials — turned into a full-fledged party show. Party banners on stage, Quran recitation in a government function,… pic.twitter.com/oz3mtsCBI4
— Arvind Bellad (@BelladArvind) October 8, 2025
राज्यमंत्री संतोष लाड भी उस मौके पर वहां मौजूद थे. उन्होंने वहां लाभार्थियों को सिलाई मशीन देते हुए कहा, 'उनके पास सिर्फ एक खास वीडियो है. वहां कुरान पढ़ी गई लेकिन हिंदू देवी देवताओं का भी पाठ हुआ, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है. उनको इस पर आपत्ति क्यों हो रही है, मुझे नहीं पता.' लाड ने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं था. इसका आयोजन कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने कराया था. उन्होंने कहा कि समारोह में कांग्रेस का झंडा दिखाए जाने में कुछ भी गलत नहीं था.
हुबली में आयोजित कार्यक्रम में देवर गुडिहाल रोड पर विकास कार्यों का शुभारंभ और लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से मुफ्त सिलाई मशीनें बांटीं की गईं. श्रम एवं जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 14 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.