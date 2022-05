Qutub Minar Excavations: कुतुब मीनार परिसर में ASI करेगा खुदाई? जानें केंद्र सरकार ने दिया क्या जवाब

Qutub Minar Excavations: कुतुब मीनार को लेकर बीते कुछ दिनों में कई चौंका देने वाला दावा किया गया है. दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार को हिन्दू शासक ने बनवाया था और यह वेधशाला है. इन दावों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सच्चाई जानने के लिए सरकार ने कुतुब मीनार परिसर खुदाई का आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुतुब मीनार परिसर में खुदाई को लेकर सामने आ रही मीडिया रिपोर्टों पर केंद्र सरकार ने बयान जारी किया है. केंद्रीय संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने मीडिया रिपोर्टों पर कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अधिकारियों ने मंत्रालय द्वारा एएसआई को कुतुब मीनार में खुदाई करने का आदेश देने की खबरों का खंडन किया.रिपोर्ट सामने आने के बाद कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दिल्ली में कुतुब मीनार में खुदाई करने का आदेश दिया है, मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.

Hyderabad, Telangana | "No such decision has been taken," said Union Culture Minister GK Reddy on media reports that the Archaeological Survey of India to conduct excavation at the Qutub Minar complex pic.twitter.com/b97SMMTs7l

— ANI (@ANI) May 22, 2022