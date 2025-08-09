R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों ने निकाली रैली
Advertisement
trendingNow12873642
Hindi Newsदेश

R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों ने निकाली रैली

R.G. Kar Rape-Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप-हत्या को एक साल बाद भी न्याय नहीं मिला. पीड़िता का परिवार और डॉक्टर सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं. बरसी पर रैलियां हुईं, पिता ने जांच दबाने का आरोप लगाया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 09, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों ने निकाली रैली

R.G. Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पीड़िता का परिवार और डॉक्टर समुदाय अब भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. एक साल बाद भी सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई और ‘बड़ी साजिश’ का सच सामने नहीं आ सका. बरसी पर राज्यभर में रैलियां और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें सीबीआई और सरकार पर सवाल उठाए गए.

fallback

घटना जिसने हिला दिया था बंगाल

9 अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव मिला था. शुरुआती जांच में कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जिसे जनवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. हालांकि पीड़िता के परिवार का आरोप है कि संजय अकेला दोषी नहीं है और इसके पीछे बड़ी साजिश है, जिसकी जांच सीबीआई अधूरी छोड़ रही है.

विरोध की लंबी कहानी

घटना के बाद पूरे राज्य में विरोध की लहर दौड़ गई थी. डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला, ‘रिक्लेम द नाइट’ जैसे अभियान चलाए, कैंडल मार्च और भूख हड़तालें हुईं. सीएम ममता बनर्जी को पुलिस कमिश्नर बदलना पड़ा. कई बार बातचीत हुई लेकिन जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े रहे. अक्टूबर 2024 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन आंदोलन थमा नहीं.

एक साल बाद भी अधूरी जांच

मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में करने का आदेश दिया. सीबीआई ने दावा किया कि गैंगरेप नहीं हुआ था और डीएनए रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन पीड़िता के परिवार का कहना है कि गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए और बाकी दोषी खुले घूम रहे हैं. जुलाई 2025 में आरोपी संजय रॉय ने बरी करने की याचिका लगाई और अगस्त में हाई कोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा.

 

बरसी पर फिर गरमाया माहौल

घटना की बरसी पर कोलकाता और अन्य शहरों में डॉक्टरों और आम नागरिकों ने रैलियां निकालीं. जूनियर डॉक्टरों ने कालीघाट तक मार्च की घोषणा की, जबकि पुलिस ने नबन्ना मार्च की अनुमति नहीं दी. भारी सुरक्षा के बीच पीड़िता के परिवार ने साफ कहा कि जैसे कोलकाता पुलिस ने केस दबाने की कोशिश की थी, वैसे ही अब सीबीआई भी कर रही है.

पीड़िता के पिता ने बताया कि

 पीड़िता के पिता ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद से मुलाकात के बाद कहा, "हमारे पास सीबीआई से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन उनके पास किसी का भी जवाब नहीं था. इतने सारे सवाल सुनने के बाद डायरेक्टर उठकर जाने लगे और बोले कि वो केस कोर्ट से हटा देंगे. तब हमने कहा कि जाकर कोर्ट में ये बात कहिए. फिर वो वापस आए और तीन बार कहा कि हमें भरोसा दिलाने के लिए वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट देंगे. जिस तरह कोलकाता पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की थी, उसी तरह सीबीआई भी इसे दबाने की कोशिश कर रही है."

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

R.G. Kar Rape-Murder Case

Trending news

एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
operation sindoor
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
rakshabandhan 2025
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
RSS chief Mohan Bhagwat
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
sharad pawar
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
aditya uddhav thackeray
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में चिनुक और MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 931 लोगों को बचाया गया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: धराली में चिनुक और MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 931 लोगों को बचाया गया
;