वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया, बदल गया राजधानी का सियासी गणित

Thiruvananthapuram Corporation Election: तिरुवनंतपुरम जो शहर पिछले 45 सालों में लगातार लेफ्ट को अपना समर्थन देता आया वहां तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव ने पूरा राजनीतिक मानचित्र ही बदल दिया. इस बदलाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई केरल की पहली महिला IPS श्रीलेखा ने, जिनकी निडर छवि ने पारंपरिक वोट बैंक को हिला दिया. उनके नेतृत्व और लोकप्रियता ने BJP के लिए रास्ता साफ किया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:26 AM IST
Kerala Politics: केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शनिवार को राजनीतिक इतिहास लिखा गया. केरल निकाय चुनाव में 45 साल से चल रहे लेफ्ट के गढ़ में NDA ने धांसू जीत दर्ज की और नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी की इस जीत को और भी कास बनाती हैं केरल की पहली पूर्व महिला IPS अधिकारी आर. श्रीलेखा की शानदार कामयाबी, जिन्होंने सस्थामंगलम वार्ड में रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज की है. वर्दी से वार्ड तक का उनका यह सफर अब राजनीतिक चर्चाओं में सबसे बड़े एजेंडे पर है. श्रीलेखा की जीत के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेयर के लिए वे बीजेपी की पसंद होंगी. अगर ऐसा होता है तो वह केरल में बीजेपी की पहली मेयर होंगी. श्रीलेखा ने CPM की युवा उम्मीदवार अमृता को हराया.

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन 1980 से CPI(M) के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का अजेय किला रहा है. लेकिन इस चुनाव में NDA ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर पर जीत हासिल की है. आपकी जानाकरी के लिए बता दें कि बीते 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF का कब्जा है. इस चुनाव में LDF को 29 और कांग्रेस गठबंधन यानी UDF को 19 वार्डों में जीत हासिल हुई है. कॉर्पोरेशन यानी मेयर की कुल 6 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को एक सीट मिली. इस सीट से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थीं पूर्व IPS अधिकारी आर श्रीलेखा, जिन्होंने सस्थमंगलम डिवीजन से भारी अंतर से जीत दर्ज की. बता दें कि 101 वार्ड वाले कॉर्पोरेशन में पूर्ण बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत है. बीजेपी बहुमत से केवल एक सीट दूर है.

कौन हैं आर श्रीलेखा? 
मेयर चुनाव में जीत के बाद हर तरह आर श्रीलेखा की चर्चा हो रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिरुवनंतपुरम की पैदाइश और परवरिश वाली आर. श्रीलेखा ने जनवरी 1987 में केरल की पहली महिला IPS अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. अपने 30 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने CBI, विजिलेंस, फायर फोर्स, केरल क्राइम ब्रांच, मोटर वाहन विभाग और जेल विभाग में बड़ी जिम्मेदारी निभाईं.

साल 2017 में उन्हें पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद पर प्रमोशन मिला, जिससे वह केरल में इस रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं. CBI में अपनी निडर छापेमारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार एक्शन के कारण लोग उन्हें रेड श्रीलेखा के नाम से भी बुलाने लगे. साल 2020 के आखिरी महीने दिसंबर में 33 साल की सेवा के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. रिटायरमेंट के 4 साल बाद 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत की. इस चुनाव में उनकी निडर छवि ने पारंपरिक वोट बैंक को हिला दिया.

बदल जाएगा राजधानी का सियासी समीकरण
तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव का परिणाम केवल कॉर्पोरेशन की सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. भारतीय जनता पार्टी की यह शानदार जीत इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि बीजेपी अब केरल में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है खासकर राजधानी तिरुवनंतपुरम में. इस चुनाव में मिली हार लेफ्ट के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है जो केलल में अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक को लगभग-लगभग खो चुका है. राजनीति के जानकारों के अनुसार यह लेफ्ट की जमीनी पकड़ में आई कमजोरी को उजागर करता है.

BJP को मिला 'बूस्ट'
तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी को मिली बड़ी जीत अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बड़ा बल देगी. वहीं बीजेपी की प्रत्याशी आर. श्रीलेखा का 'वर्दी से वार्ड तक' का सफर अब केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है. सभी की निगाहें अब BJP के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि क्या वे पूर्व 'रेड श्रीलेखा' को मेयर बनाकर राजधानी में एक नया प्रशासनिक युग शुरू करते हैं.

Udbhav Tripathi

