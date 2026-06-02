114 राफेल से 100 फीसदी बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या खत्म होगी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की कमी?

IAF fighter shortage analysis: रक्षा मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी हवाई सीमा की अग्रिम रक्षा पंक्ति मजबूत करने के साथ, दुश्मनों को खदेड़ने के लिए जरूरी 114 राफेल लड़ाकू विमानों से जुटी डील के करीब पहुंच गया है. यह डील आज नहीं को कल हो ही जाएगी, लेकिन इस डील से इतर एक सवाल उठता है कि क्या इससे भारतीय वायुसेना (IAF) में लड़ाकू विमानों की कमी दूर हो जाएगी? रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस को 114 राफेल विमानों की खरीद के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LoR) जारी किया है. लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की इस डील को भारत और फ्रांस के बीच सरकार से सरकार समझौते के तहत पूरा किया जाएगा.

डील में क्या है?

डील की फाइनल स्टेज की बात करें तो यह समझौता अगले साल, यानी 2027 की शुरुआत में साइन हो सकता है. इसमेंत 114 विमानों में से 18 फ्रांस से सीधे उड़ान योग्य स्थिति में आएंगे, जबकि शेष 96 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा.

कब मिलेगा पहला जेट, चिंता क्य

हालांकि पहले राफेल विमान के 2032 से पहले भारत पहुंचने की संभावना नहीं है. यह रक्षा समझौता ऐसे वक्त में हो रहा है, जब भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 एक्टिव स्क्वाड्रन हैं, जबकि अधिकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है. अगर छह राफेल स्क्वाड्रन भी शामिल कर दिए जाएं, तब भी संख्या केवल 35 पहुंचती है. चिंता की बात ये है कि दूसरी ओर 2030 के आसपास जगुआर विमानों की सेवानिवृत्ति शुरू होगी, जबकि मिग 29 और मिराज 2000 भी 2030 के दशक के मध्य तक सेवा से बाहर हो सकते हैं.

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एचएएल का तेजस Mk 1A कार्यक्रम भी तय समय से काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है. वहीं इंजन आपूर्ति और तकनीकी एकीकरण की समस्याओं के कारण अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके विमानों की डिलीवरी शुरू नहीं हो सकी है. इसी तरह से तेजस Mk 2 परियोजना भी तय समय से पीछे चल रही है.

रॉफेल की ताकत

राफेल 4.5 पीढ़ी का अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और सटीक हमला करने की क्षमता है. हालांकि केवल राफेल के सहारे चीन और पाकिस्तान से एक साथ उत्पन्न होने वाले दो मोर्चों के खतरे का मुकाबला करना पर्याप्त नहीं माना जा रहा. इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को राफेल के साथ साथ स्वदेशी कार्यक्रमों जैसे तेजस Mk 2, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) और मानवरहित लड़ाकू विमानों (UCAVs) को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा. तभी भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों के लिए संतुलित और मजबूत वायु शक्ति हासिल कर सकेगी.

यानी 114 राफेल जेट आने से एयरफोर्स कीताकत 100 फीसदी बढ़ेगी लेकिन तब भी स्क्वाड्रन (Squadron)में कितनी कमी होगी, आइए आपको बताते हैं. एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, हालांकि इसकी संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है. अभी देश के पास अभी 29 का बेड़ा है और जरूरत 42.5 स्क्वाड्रन की है. ऐसे में 114 राफेल मिल जाएंगे तो वर्तमान क्षमता बढ़कर करीब 35.3 स्क्वाड्रन हो जाएगी, फिर भी करीब 125 फाइटर जेट्स की जरूरत होगी.