DNA: Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर, क्या है एडवांस वैरिएंट की खूबियां?
Advertisement
trendingNow12921001
Hindi Newsदेश

DNA: Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर, क्या है एडवांस वैरिएंट की खूबियां?

DNA Analysis: अब हम आपको भारत की स्वदेशी सामरिक शक्ति से जुड़ा एक शुभ समाचार देने जा रहे हैं. ये खबर जुड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के हीरो कहे जाने वाले राफेल फाइटर जेट से. राफेल को लेकर बड़ी बात ये है कि अब भारत स्वदेशी राफेल की तैयारी में है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 13, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर, क्या है एडवांस वैरिएंट की खूबियां?

DNA Analysis: अब हम आपको भारत की स्वदेशी सामरिक शक्ति से जुड़ा एक शुभ समाचार देने जा रहे हैं. ये खबर जुड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के हीरो कहे जाने वाले राफेल फाइटर जेट से. रफाल को लेकर बड़ी बात ये है कि अब भारत स्वदेशी राफेल की तैयारी में है. भारतीय वायुसेना ने नए राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है. फर्क इतना होगा कि भारतीय वायुसेना के जो पहले 36 राफेल विमान आए थे वो फ्रांस में बनाए गए थे लेकिन नए राफेल विमान पूरी तरह भारत में ही बनेंगे. इस प्रस्ताव में 114 नए फाइटर जेट खरीदने की बात कही गई है. यानी आप कह सकते हैं कि, इस खबर को जानने के बाद चीन और पाकिस्तान को एकसाथ 114 झटके लग सकते हैं.

इन विमानों के निर्माण के लिए फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन भारत में ही MANUFACTURING PLANT लगाएगी. माना जा रहा है कि हैदराबाद में ये प्लांट लगाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये प्रस्ताव डील में बदला तो इसकी लागत तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए होगी. वर्ष 2004 में भारत ने रूस के सहयोग से सुखोई-30 फाइटर जेट बनाने शुरु किए थे उसी दौर में पूरी तरह स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स का भी निर्माण शुरु हुआ था जो अब भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन चुका है और अब रफाल का भारत में निर्माण का ये प्रस्ताव  दुनिया को बता देगा कि अब फाइटर जेट्स की दुनिया में भी Make In India का अभियान काफी आगे बढ़ चुका है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स पर ही क्यों दांव लगाया इस सवाल का जवाब भी हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले आपके लिए ये देखना और समझना जरूरी है कि भारत में बनने वाले राफेल जेट्स में कौनसे बदलाव किए जाएंगे. अगर ये प्रस्ताव डील में बदला तो दसॉ एविएशन अपने M-88 इंजन भी भारत में ही बनाएगी जिसकी वजह से विमानों की लागत पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगी. भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक इन जेट्स में ज्यादा लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल इंटीग्रेट की जाएंगी फिलहाल रफाल से स्काल्प मिसाइल ही दागी जा सकती है जिसकी रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर है. भारत के पास इससे ज्यादा लंबी दूरी की ब्रह्मोस-NG मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर है जबकि रूद्रम-3 की रेंज 600 किलोमीटर तक है.

यानी भारत में बनने वाले राफेल फाइटर जेट्स की मारक क्षमता उन विमानों से ज्यादा होगी जो फ्रांस ने भारतीय एयरफोर्स को सप्लाई किए हैं. इस डील के पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 150 रफाल फाइटर जेट हो जाएंगे जिसका मतलब है कि वायुसेना के पास तकरीबन 6 ऐसी स्क्वॉड्रन होंगी. जिनमें आधुनिक रफाल फाइटर जेट शामिल होंगे अब हम आपको वो वजह बताने जा रहे हैं. जिसके चलते भारतीय वायुसेना ने रफाल को ही चुना है. इस चयन की वजह है ऑपरेशन सिंदूर में रफाल का वो प्रदर्शन जिसने पाकिस्तान के मेड इन चाइना एयर डिफेंस और मिसाइलों को चौंका दिया था. आपको भी रफाल का ये रिपोर्ट कार्ड बेहद गौर से देखना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हवाई टकराव हुआ था उसमें पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन में बनी PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. PL-15 स्पेक्ट्रा तकनीक से लैस मिसाइल है और इसकी स्पीड तकरीबन हाइपरसोनिक है. इन खासियतों के बावजूद पाकिस्तानी वायुसेना की एक भी PL-15 मिसाइल भारत के राफेल फाइटर जेट्स के डिफेंस मैकेनिज्म को भेद नहीं पाई थी. इसके साथ ही साथ रफाल के लिए जो टारगेट चिन्हित किए गए थे. वो भी कामयाबी के साथ हिट हुए थे. भारतीय वायुसेना के  फाइटर जेट्स ने पूरे टकराव में 22 टारगेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया था. 

ऑपरेशन सिंदूर में शानदार आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन और ठोस डिफेंस मैकेनिज्म यही वो दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से भारतीय वायुसेना 114 नए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बना रही है और जब ये रफाल फाइटर जेट्स Make In India के तहत बनाए जाएंगे तो ये सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा. रफाल फाइटर जेट्स और Make In India कनेक्शन हमने आपको दिखाया. अब हम आपके लिए राफेल के एडवांस्ड वर्जन यानी रफाल 4.3 का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस विश्लेषण को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के एक्शन की वजह से जो रफाल दुनिया भर में मशहूर हुआ. उसका भविष्य क्या होने वाला है. 

फ्रांस की एयरफोर्स ने रफाल 4.3 की टेस्टिंग यानी उड़ानों का परीक्षण करना शुरु कर दिया है. शुरुआती परीक्षणों में राफेल को 7 अलग-अलग किस्म के मिशंस में उतारा गया था और राफेल का एडवांस्ड वर्जन हर मिशन में पूरी तरह सफल साबित हुआ है. राफेल के इस एडवांस्ड वर्जन को TALIOS सिस्टम से लैस किया गया है जिसकी मदद ये नए फाइटर जेट काफी दूर स्थित टारगेट की भी जानकारी हासिल कर लेते हैं. इसके साथ ही साथ पायलट के लिए हेलमेट के अंदर ही एडवांस्ड DISPLAY भी लगाया गया है जो इस नए विमान उड़ाने वाले पायलट की कार्यक्षमता को काफी हद तक बढ़ा देता है.

राफेल के इस एडवांस्ड वर्जन को अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस किया गया है और इन हथियारों में सबसे ज्यादा खास है MICA-NG मिसाइल जिसे रफाल के एडवांस्ड वर्जन का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है. इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है और ये FIRE AND FORGET MODE में ऑपरेट करती है. यानी मिसाइल को दागने के बाद ये खुद अपने टारगेट का पीछा करती है. ये मिसाइल एक इंटरसेप्टर की तरह भी काम करती है. यानी विमान से मिसाइल दागकर तेजी से उड़ते ड्रोन या किसी और हवाई टारगेट को भी ध्वस्त किया जा सकता है. राफेल का एडवांस्ड वर्जन बनना और जल्द से जल्द उसकी टेस्टिंग किया जाना ये दोनों तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि रफाल एक उन्नत और घातक विमान है. जिसकी WAR TESTING भी हो चुकी है. यही वजह है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रफाल पर ही मुहर लगाई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
;