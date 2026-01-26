Advertisement
trendingNow13087269
Hindi NewsदेशRafale At Republic Day 2026 VIDEO: जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश, दिखाए हैरतअंगेज करतब

Rafale At Republic Day 2026 VIDEO: जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश, दिखाए हैरतअंगेज करतब

Republic Day 2026 Parade Rafale Jet:  गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ के ऊपर आज फाइटर जेट राफेल का शानदार करतब देखने को मिला. यह लड़ाकू विमान 00 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था.     

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 26, 2026, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rafale At Republic Day 2026 VIDEO: जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश, दिखाए हैरतअंगेज करतब

Rafale At Republic Day 2026 Parade Video:  नई दिल्ली में सोमवार 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर जेट राफेल ने कर्तव्य पथ के ऊपर एक शानदार करतब दिखाया, जिसने आयोजन स्थल पर मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया. बता दें कि भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया. 

परेड में दिखा राफेल का जलवा 

परेड के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहे एक राफेल जेट को आश्चर्यजनक ऊर्ध्वाधर युद्धाभ्यास (Vertical Manoeuvre) करते हुए देखा जा सकता है. बता दें कि इस विमान को ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट उत्कर्ष शर्मा उड़ा रहे थे. दोनों पायलट भारतीय वायु सेना के 17वें स्क्वाड्रन से जुड़े हैं, जिसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में टेल नंबर BS-002 वाला राफेल जेट भी दिखाया गया था, जिसे पाकिस्तानी वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिनों तक चले संघर्ष में मार गिराने का झूठा दावा किया था. 

ये भी पढ़ें- सियाचिन के 'रक्षक' और लद्दाख के 'सिकंदर'! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने कर्तव्य पथ पर भरी हुंकार; देखें सेना की अनदेखी ताकत

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े डिस्प्ले दिखाए गए 

रिपब्लिक डे परेड और समारोह में भारतीय सेना की ओर से मई 2025 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े डिस्प्ले भी दिखाए गए. 

बता दें कि इस ऑपरेशन में राफेल जेट का भी इस्तेमाल किया गया था. परेड में डिस्प्ले की गई तीनों सेनाओं की झांकी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियारों को भी दिखाया गया था. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली परेड में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान में देखते रहे पीएम... शर्म में डूबा पाकिस्तान

S-400 भी दिखा 

झांकी में स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल विमान, Su-30 MKI और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ट्राई सर्विसेज झांकी में प्रदर्शित किया गया था. इसके अलावा गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायु सेना की टुकड़ी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर सिंदूर की एक विशेष आकृति भी दिखाई दी, जिसमें भारतीय वायु सेना के 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 मिग 29 और एक जगुआर लड़ाकू विमान शामिल थे.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Republic Day

Trending news

Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
maharashtra hindi news
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!