धीमी आंच पर 2 साल से पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में आया उबाल... जानिए AAP में बगावत की Inside Story

Raghav Chadha Joins BJP: राघव चड्ढा ने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ऐसा झटका दिया है, जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा. राघव चड्ढा दो-तिहाई आप के राज्यसभा सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए. माना जा रहा है कि आप और चड्ढा के बीच लंबे समय से खटास देखने को मिल रही थी और राघव चड्ढा ने अंत में पार्टी को बाय-बाय कह दिया.
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Raghav Chadha New: भारतीय राजनीति के लिए शुक्रवार (24 अप्रैल) का दिन महत्वपूर्ण रहा. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया. राघव चड्ढा ने आप छोड़ने के साथ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया. राघव चड्ढा समेत दो-तिहाई आप के राज्यसभा सांसद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. अपनी ही पार्टी में इतनी बड़ी फूट की कल्पना अविंद केजरीवाल ने कभी सपने में भी नहीं की होगी.
दरअसल, राघव चड्ढा ने यह फैसला उस वक्त लिया है, जब हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर के पद से चड्ढा को हटा दिया था. इसके बाद राघव चड्ढा ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन कयास लगाए जाने लगे थे कि आप और राघव चड्ढा के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.
कहा जाता है राजनीति में कब क्या हो, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है; इसी का सीधा उदाहरण राजधानी दिल्ली में देखने को मिला. राघव चड्ढा ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान किया कि आप के दो-तिहाई राज्यसभा सांसद बीजेपी में जा रहे हैं. यूं तो दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच खटास काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसपर मुहर तब लगी, जब आप ने राज्य सभा में डिप्टी लीडर पद से चड्डा को हटाने का फैसला किया.
राघव चड्ढा ने भले ही अब बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसके संकेत दो साल पहले 2024 में ही मिलने शुरू हो गए थे. मार्च 2024 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, जब आप के सभी नेता एक साथ केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए, तो राघव चड्ढा चुप थे. जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया. हालांकि, चड्ढा ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर खुशी जताई थी.
गौरतलब है कि जिस दौरान कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उस वक्त राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन के सिलसिले में विदेश में थे, जिसके बाद पार्टी में उनके अलगाव की अटकलें तेज हो गईं। वहीं, विदेश से आने के बाद राघव चड्ढा ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बावजूद इसके कई मौकों पर राघव चड्ढा की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े.
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माना जा रहा है कि जब आप ने राघव चड्ढा पर एक्शन लिया उसी दौरान चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया था. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और अपना कसूर पूछते हुए कहा कि वह आम लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें खामोश कर दिया.
उन्होंने इसी वीडियो में एक चेतावनी दी थी कि जिन लोगों ने संसद में मेरे बोलने का अधिकार छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, उनके लिए मैं कहूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी हार न समझ लेना, मैं वो दरिया हूं, जो वक्त आने पर सैलाब बनता है. आप से टूटने वाले राज्यसभा सांसदों में स्वाति मालिवाल, राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह और विक्रमजीत सिंह साहनी का नाम शामिल है.
हैरान करने वाली बात है कि पिछले कुछ समय में संसद की कार्यवाही में केवल राघव चड्ढा ही बोलते नजर आए, लेकिन वह भी कथित तौर पर पार्टी के मुद्दों से हटकर मुद्दे उठाए. वहीं, अन्य आप से बागी होने वाले सांसद भी पिछले समय मे एक्टिव नहीं नजर आए. स्वाति मालिवाल पहले से ही केजरीवाल के विरोध में रही हैं, तो हरभजन सिंह भी उतने एक्टिव नहीं रहे. कई पार्टी कार्यक्रमों में भी हरभजन सिंह नहीं नजर आए. हाल में ही आप ने राघव चड्ढा की जगह पर अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था, लेकिन उन्होंने भी बगावत करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया.
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