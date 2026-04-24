राघव चड्ढा ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा केजरीवाल का साथ

The Leaders Who Left AAP: राघव चड्ढा एक समय पर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे. हालांकि, अब उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया है. राघव के अलावा ये बड़े नेता भी आप का दामन छोड़ चुके हैं.
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Aam Aadmi Party: अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े जनआंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी. इस दौरान पार्टी में कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी और शांति भूषण जैसे बड़े चेहरे थे. धीरे-धीरे पार्टी ने अपना विस्तार करना शुरू किया. वहीं राघव चड्ढा साल 2013-14 में पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बने और पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया है. जैसे-जैसे आम आदमी पार्टी की जड़ें फैलती गईं वैसे-वैसे नेताओं में आपसी मतभेद भी बढ़ता गया. इसी के साथ पार्टी के अबतक के ये बड़े चेहरे आरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते गए.
कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी. हालांकि, केजरीवाल से मतभेद और राज्यसभा में सीट न मिलने के चलते कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी. कुमार विश्वास के मुताबिक वह पार्टी में अलग-थलग पड़ गए थे. साल 2015 के बाद पार्टी की विचारधारा से असहमति और अमानतुल्लाह खान की ओर से उन्हें बीजेपी का एजेंट कहे जाने पर कुमार निश्वास ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया था.
प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी आप के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं. हालांकि, दोनों ने ही अप्रैल 2015 में पार्टी को खुद से अलग कर लिया. दोनों नेताओं ने आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी और संस्थापक अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए थे. सबसे पहले 4 मार्च 2015 को आप ने दोनों नेताओं को पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) और इसके बाद 28 मार्च 2015 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पदों से हटाया. बाद में 20 अप्रैल 2015 को आम आदमी पार्टी ने अनुशासनहीनता के आधार पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के शुरुआती नेताओं में से एक थे. हालांकि, साल 2017 में उन्होंने पार्टी के नेतृत्व खासकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद पार्टी छोड़ी थी. उन्होंने मंत्री पद से हटाए जाने के बाद केजरीवाल पर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपये कैश लेने का आरोप लगाया और बाद में साल 2019 में वह भाजपा में शामिल हो गए.
कैलाश गहलोत साल 2015 में अन्ना हजारे आंदोलन के समय से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे. 2015 में नजफगढ़ सीट से चुनाव जीतने के बाद वह मंत्री बने, लेकिन साल 2024 में पार्टी के साथ मतभेद के बीच उन्होंने 17 नवंबर 2024 को आम आदमी पार्टी छोड़ी और 18 नवंबर 2024 को भाजपा में शामिल हो गए. बता दें कि कैलाश गहलोत का आरोप था कि पार्टी आम आदमी के बदले अपने राजनीतिक एजेंडे और शीशमहल के मुद्दे पर घिर गई है. इसके अलावा उन्होंने आप पर अपने वादे पूरे ने करने का आरोप लगाया.
शाजिया इल्मी ने साल 2012 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद केजरीवाल के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी जॉइन की थी. हालांकि, उन्होंने पार्टी में खुद को अलग-थलग पाने, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी और तानाशाही का आरोप लगाते हुए खुद को 24 मई 2014 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. वह 16 जनवरी 2025 को किरण बेदी के साथ भाजपा में शामिल हो गई थीं.
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