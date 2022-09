Raghav Chadha ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, AAP सांसद ने की कई मुद्दों पर चर्चा

Raghav Chadha on Twitter: पंजाब से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. AAP नेता ने राष्ट्रपति मुर्मू को अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का स्मृति चिन्ह भी दिया. राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए बताया कि कई मुद्दों पर राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई.

ट्वीट कर दी जानकारी

AAP सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा, 'भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन गया. उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित महसूस किया.' बता दें कि राघन चड्ढा हाल ही में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं. इससे पहले वो दिल्ली में विधायक थे.

Honoured to meet and extend my best wishes to the Hon'ble President of India, Smt. Draupadi Murmu ji in New Delhi today. @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/XJ1T9pL3d5

