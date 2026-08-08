पीएम मोदी से वन टू वन मिले राघव चड्ढा, फोटो पोस्ट करके बोले- 'ये दिन हमेशा याद रखूंगा'

Raghav Chadha PM Modi Meeting: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर पीएम मोदी के साथ हुई अपनी इस मुलाकात और बातचीत को कभी न भूलने वाला यादगार पल बताया. अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करके राघव ने ये जानकारी साझा की.
सांसद राघव चड्ढा की पोस्ट की गई फोटो में चड्ढा पीएम मोदी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करते नजर आ रहे हैं. इससे पहले 6 अगस्त को उन्होंने राज्यसभा में डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच कथित रेफरल कमीशन यानी ‘कट मनी’ का मुद्दा उठाया था.
राघव चड्ढा ने लिखा, ‘एक सुबह जो हमेशा याद रहेगी. पीएम मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला. हमारे बीच विस्तृत और समृद्ध बातचीत हुई. उनके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन से सीखने का अवसर देने के लिए हृदय से आभारी हूं.’ एक्स पर शेयर की गई तस्वीर में राघव चड्ढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करते नजर आए.
बीते एक साल में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जनसरोकारों से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने एयरपोर्ट पर महंगे खान-पान (समोसा-चाय) का विरोध किया. वो गिग वर्कर्स (जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर) की सामाजिक सुरक्षा व कम वेतन का मुद्दा उठा चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों व डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच मिलने वाले 'कट मनी' व कमीशन के जरिए महंगे मेडिकल टेस्ट करवाने के चलन के बारे में संसद में आवाज उठाई थी.
NEET पेपर लीक विवाद पर चुप्पी को लेकर आलोचना का शिकार हुए राघव चड्ढा ने कहा था कि विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने के बाद उनकी भूमिका बदल गई है. राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था- मैं अपने उन शुभचिंतकों से भी कुछ कहना चाहता हूं जो कुछ समय से मुझसे कह रहे थे, ‘राघव, आप 'नीट' के मुद्दे पर कब बोलेंगे? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब मैं विपक्ष में बैठता था, तो सवाल मेरा हथियार था. आज मैं सत्ता पक्ष में हूं, तो आज समाधान खोजना मेरी पहली जिम्मेदारी है.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए के नवनिर्वाचित और नए राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करके उन्हें संसद में ज्यादा समय बिताने और पूरी तैयारी के साथ सदन की कार्यवाही में शामिल लेने का मंत्र दिया था. एक अनौपचारिक बैठक और अल्पाहार में बीते सालभर में राज्यसभा पहुंचे लगभग कई सांसद शामिल हुए, जिनमें विभिन्न दलों से एनडीए में शामिल हुए सांसद भी थे.