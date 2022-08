Raghav Chadha Report Card: 42 सवाल, 93% अटेंडेंस, मानसून सत्र में आप MP राघव चड्ढा ने किया कितना काम; ये है रिपोर्ट कार्ड

Report Card Of Raghav Chadha: भारत की संसद (Parliament) में मानसून सेशन (Monsoon Session) 18 जुलाई से 8 अगस्त तक बुलाया गया था. इस दौरान कई बार संसद में हंगामा हुआ और सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए. इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने अपना मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड (Report Card) जारी किया है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि इस मानसून सेशन के दौरान उन्होंने 42 सवाल पूछे. इसके अलावा वो 2 प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए. उनकी अटेंडेंट इस मानसून सेशन के दौरान 93 फीसदी रही. इसके अलावा 8 बार उन्होंने राज्यसभा में हुई बहस में भी भाग लिया.

राघव चड्ढा ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपना रिपोर्ट कार्ड ट्वीट कर जारी किया. उन्होंने ट्वीट किया, 'संसद के मानसून सत्र 2022 के लिए मेरा रिपोर्ट कार्ड. मैंने 42 प्रश्न पूछे, 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए और 93 फीसदी उपस्थिति के साथ 8 बहसों में भाग लिया. मैं अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और इस मंच का इस्तेमाल पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए करूंगा.'

My report card for Parliament’s monsoon session 2022. I raised 42 questions, introduced 2 private member bills & participated in 8 debates with 93% attendance. I shall try to live up to the expectations of my people and use this platform to fight for the rights of Punjab. pic.twitter.com/bykmIfSi7e

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 12, 2022